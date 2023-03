Guatemala Jazz Festival 2023: Se celebrará en tres ciudades del país

Participarán 11 grupos de 7 países, quienes ofrecerán 18 conciertos y 10 talleres para músicos. Todos los conciertos y talleres serán gratuitos para el público.

En 2001, un grupo de centros binacionales y sus embajadas unieron esfuerzos para ofrecer actividades conjuntas del ámbito cultural y artístico a la comunidad guatemalteca. A partir de entonces, este vínculo se manifiesta cada año por medio del Guatemala Jazz Festival, un evento completamente gratuito para el público que convoca a artistas internacionales de este género musical.

Luego de 23 años, más de 200 grupos de jazz de 18 países han compartido su talento con público local en la Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Antigua Guatemala y Cobán.

Entre quienes han impartido el Jazz Clinics se encuentran, además de los músicos de las bandas participantes, profesores de las facultades de jazz de New York University (NYU), The Juilliard School, Casper College, y The University of Texas en Austin.

Centenares de músicos y estudiantes de música han tenido la oportunidad de aprender sobre el jazz y su espíritu de colaboración e improvisación.

Los escenarios de las presentaciones

Plaza Cristóbal Colón, Avenida Las Américas, Ciudad de Guatemala, Entrada gratuita sin boleto. Teatro Dick Smith, Instituto Guatemalteco Americano IGA Ruta 1 4-05, zona 4, Ciudad de Guatemala. Entrada gratuita sin boleto. Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE), 6a. Avenida Norte, Antigua Guatemala. Teatro Municipal de Quetzaltenango en 1a. calle entre 14 avenida A y 14 Avenida, zona 1, Quetzaltenango las presentaciones serán a las 18 y 19 horas. Entrada gratuita.

Todos los conciertos son gratuitos, pero si desea ir a un concierto al teatro Dick Smith del IGA o al Teatro Municipal de Quetzaltenango es necesario reservar. Las entradas estarán disponibles en www.jazz.iga.edu o en la capital en:

Teatro Dick Smith IGA, Ruta 1, 4-05, zona 4.

Universidad del Valle de Guatemala, 18 avenida 11-95, zona 15.

Centro Cultural Municipal Álvaro Arzú Irigoyen, 7a. avenida 11-67, zona 1.

Universidad Da Vinci de Guatemala, 10 calle 0-74, zona 9.

Gama Music, 2a. Avenida 15-31, zona 10.

Invitados

Guatemala: Big Band Municipal / Club de Jazz UVG / Da Vinci Jazz / Chirmolito Trío / Generaciones.

Estados Unidos: Trombone Passport

Alemania: Cuarteto Breu

Austria: Cécile Nordegg | No-Ce & Band

Francia: Mena Guerrero

Italia: Alessio Menconi Organ Trio

Suiza: Trio Improv’iste

AGENDA DE CONCIERTOS DEL JAZZ FESTIVAL 2023

Jueves 9: Desde Austria, Cécile Nordegg No-Ce & Band a las 20:00 en Teatro Dick Smith.

Domingo 12: De Guatemala, Club de Jazz UVG a las 10 horas; Big Band Municipal a las 11:30; Da Vinci Jazz a las 13. De EEUU, Trombone Passport a las 15. De Austria, Cécile Nordegg No-Ce & Band a las 16:30. Todas las presentaciones serán en Plaza Cristóbal Colón, Avenida Las Américas.

Lunes 13: De Francia, Mena Guerrero a las 20 horas en Teatro Dick Smith.

Martes 14: De EE.UU., Trombone Passport a las 20 horas en Teatro Dick Smith.

Jueves 16: De Italia, Alessio Menconi Organ Trio a las 20 horas en Teatro Dick Smith.

Sábado 18: De Italia, Alessio Menconi Organ Trio a las 19 horas en Centro de Formación de la Cooperación Española.

Domingo 19: De Italia, Alessio Menconi Organ Trio a las 18 horas en Teatro Municipal de Quetzaltenango.

Martes 21: De Alemania, Grupo Breu a las 19 horas en Teatro Municipal de Quetzaltenango. De Guatemala, Generaciones a las 20 horas en Teatro Dick Smith.

Miércoles 22: De Guatemala, Big Band Municipal a las 20 horas en Teatro Dick Smith.

Jueves 23: De Alemania, Grupo Breu a las 20 horas en Teatro Dick Smith.

Lunes 27: De Suiza, Trio Improv’iste a las 20 horas en Teatro Dick Smith.

Martes 28: De Guatemala, Chirmolito Trío a las 20 horas en Teatro Dick Smith.

Miércoles 29: De Suiza, Trio Improv’iste a las 19 horas en Centro de Formación de la Cooperación Española.