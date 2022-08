Guatemalteco crea impresionantes imágenes en tinta y aquí le decimos dónde visitarla

El guatemalteco nació el 21 de septiembre de 1992, en la ciudad. Estudió bachillerato en arte y diseño. Después de graduarse estudió escultura, pintura y dibujo experimental; así como grabado en la escuela municipal de artes plásticas. También trabajó como asistente para diferentes artistas y asegura que esta experiencia lo orientó en su camino como dibujante.

Durante su trayectoria ha tenido diferentes exposiciones individuales y colectivas, entre ellas en la Galería de la Fundación Rozas Botrán, Proyecto Poporopo, Galería El Attico y Espacio Ce. También ha participado en diferentes colectivas en Norte América y Europa.

“Pongo mi vista en lo que hemos olvidado, aquello que damos por seguro y que se oculta de nuestra conciencia. Busco lo invisible, lo ancestral, aquello que susurra desde lo más profundo de nuestra naturaleza, lo hago con el anhelo de conocer lo misterioso en nosotros para entender el espacio y tiempo que habitamos”, expresa como parte de su declaración de artista.

En páginas blancas dibuja retratos de bestias y personajes irreconocibles y escribe pensamientos con tinta. “Ideas que emergen desde las profundidades de lo desconocido”, comparte. Reconoce que su proceso artístico es uno alimentado por el auto cuestionamiento.

En una entrevista con Prensa Libre nos cuenta (acompañado de sus cuadernos de trabajo, plumillas y tintas) parte de su caminar artístico.

¿Cómo fue el encuentro con el arte?

Siempre he tenido el interés por el arte y al principio creía que quería ser escultor. En mi niñez y adolescencia conocí algunas técnicas. Trabajé como asistente de un escultor y también tomé clases que me hicieron enamorarme del dibujo, papel y la tinta. En 2012 expuse por primera vez en la Galería de la Fundación Rozas Botrán.

Algunas de las primeras piezas que hice están en esta exposición llamada Remembranzas aflorantes.

¿Cómo se inspira en su trabajo?

Todo comienza en los cuadernos, ahí se origina como parte de una curiosidad o interés. Si hay un tema que me llama la atención lo voy trabajando y también por medio de los cuadernos descubrí cómo mi ánimo, las alegrías o preocupaciones del momento influenciaban los temas que elegía para registrar. Esto me llevó a poner atención no tanto a lo exterior sino a lo interior y empecé a fijarme en estas fantasías y sueños que tenía y encontré un hilo conductor en mi obra y es lo que sostiene esta exposición

¿El color es parte de la evolución de su obra?

Mi relación con el color siempre ha sido una lucha. En ocasiones he tenido una indecisión de qué hacer con él. Comencé en escultura y mi enfoque se prestó en texturas y volumen. El color lo veía como una distracción y hasta en años recientes lo he integrado poco a poco.

¿Qué artistas son su inspiración?

Empecé a dibujar por Arnoldo Ramírez Amaya, “El Tecolote”. Marlov Barrios también me inspira. Con él recibí clases de pintura y dibujo, lo admiro mucho y me ha ayudado en diferentes procesos, por él expuse por primera vez. Existen muchos artistas más, algunos poco conocidos, otros que han trascendido como Francisco Goya o Alberto Durero.

¿Cuánto tiempo dedica a explorar sus obras a diario?

Regularmente hago una obra diaria en el cuaderno y trabajo de día mis proyectos, entre 9 y 17 horas, para aprovechar la luz del día.

¿Tiene un mensaje para quienes comienzan en el arte?

Los momentos críticos siempre son parte de cualquier camino que se elija. Todos tienen sus dificultades y estas deben ser vistas como oportunidades.

¿Tiene casi tres mil seguidores en su instagram @juan.ramon.meza?¿Cómo es ser artista en esta era digital?

No me voy a acostumbrar que hay personas fuera del estudio que observan el trabajo. Aunque se tienen comentarios y likes es toda una sorpresa cuando los conozco de frente, siento que no me acostumbro a ello.

¡Anótelo!

La Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla da la bienvenida a la exposición Remembranzas aflorantes, de Juan Ramón Meza.

El lugar está ubicado en la 24 calle 3-81, zona 1, interior del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. La exposición cerrará el 23 de septiembre y la puede visitar de lunes a viernes, en horario de 10 a 13 horas y de 14 a 18 horas. Se tendrán visitas guiadas y se dará un taller de sketchbook.

Exposiciones

Algunas de las exposiciones en las que el artista ha compartido con su arte.