¿Guns N’ Roses en Guatemala? Qué dice Duff McKagan al respecto

La banda durante un concierto en Hawaii, durant ela gira Not In This Lifetime Tour. (Foto Prensa Libre: Guns N' Roses).

Axl Rose, Slash, Duff McKagan y los demás miembros de Guns N’ Roses, esta banda mítica, se encuentran en su gira “Not in this lifetime”, la cual comenzó en 2016 y continuará hasta junio de 2020.

En la noche del viernes 24 de enero empezaron algunos rumores acerca de que los músicos estarán próximamente en Guatemala.

Lo cierto es que Guatemala no aparece todavía confirmado en las fechas que recientemente ha anunciado la banda en sus redes sociales y página web.

Aunque sí hace énfasis en las fechas en América del Sur para abril y República Dominicana, el próximo 11 de abril, así como su paso por Europa en mayo.

Pero, al parecer un famoso programa de radio en California ha logrado un anuncio positivo para este país centroamericano en una entrevista reciente que le ha hecho a Duff McKagan, bajista y segundo vocalista.

El programa llamado Jonesy’s Jukebox es conducido por a leyenda del rock Steve Jones de The Sex Pistols. Durante dos horas los artistas invitados tienen una regla y es hacer lo que Jones quiera.

En un vídeo que el programa subió a sus redes esta semana, al preguntarle sobre las futuras presentaciones McKagan dice que visitarán América del sur y luego dice emocionado que existe algo que no puede anunciar todavía…”estaremos tocando en Guatemala, nunca he estado ahí”, expresa en breves segundos y luego explica que también estará en República Dominicana y que esto le inspira a leer más sobre estos lugares y su historia, así como visitar museos…

Si quiere ver la entrevista completa, le compartimos el link de Jonesy’s Jukebox. La intervención sobre Guatemala está en el minuto 13.

La noche del viernes Todoticket también publicó dos anuncios que podrían estar relacionados con esta noticia.

Proponen no hacer planes para Semana Santa que será en la semana del 5 al 11 de abril y además compartieron un video con unos segundos de la canción Welcome to the jungle.

Esta no es la primera vez que se anuncia que esta banda vendrá al país. En el 2010 se especuló al respecto. La banda se encontraba en la gira Chinese Democracy.

No sucedió, sin embargo, “por causas totalmente ajenas a la banda y por motivos de fuerza mayor”, como explicó un comunicado en esa fecha. Nunca hubo una razón clara de por qué se canceló el evento y sí hubo un grupo de seguidores decepcionados por no recibir un reembolso de los boletos.

Ahora al parecer existiría una nueva posibilidad, si la banda confirma este evento.

