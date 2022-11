Guns N’ Roses publica nueva versión de “November Rain”

Su reinterpretación forma parte del set deluxe que presentarán el próximo 11 de noviembre y que está compuesto por 97 canciones, de las cuales 63 son inéditas. Incluye la interpretación de Always on the Run con Lenny Kravitz, así como las de Mama Kin y Train Kept A-Rollin con Steven Tyler y Joe Perry, según indica la revista RollingStone. También incluirá grabaciones de sus conciertos en Nueva York en mayo de 1991 y en Las Vegas en enero de 1992. Así como un libro de cien páginas con fotografías especiales y documentos de archivo.

Use Your Illusion I & II Box Set out November 11, featuring 63 previously unreleased tracks🔥

You Could Be Mine, Live In New York at the Ritz Theatre recorded on 5/16/91 out now. https://t.co/p6i38w2QYU pic.twitter.com/VnF2CUq0Fm

