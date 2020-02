Guns N’ Roses rinde homenaje a Kobe Bryant y le dedica el tema “Knockin’ On Heaven’s Door”

La banda Guns N´ Roses rindió homenaje a Kobe Bryant. (Foto Prensa Libre: YouTube/Jim Brunzell)

El Super Bowl Music Fest es un evento que se realiza antes del gran espectáculo deportivo de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

El viernes 31 de enero, la banda Guns N’ Roses ofreció su primer show del año en el American Airlines Arena en Miami, Florida, EE. UU. y brindó a los asistentes un repertorio que cautivó durante más de dos horas.

En el Super Bowl Music Fest también participó el rapero estadounidense Snoop Dogg, quien sorprendió en el escenario al invitar a Pharrell Williams.

Los Guns N’ Roses deleitaron con temas como It’s So Easy, Welcome to the Jungle, Estranged, Live and Let Die, You Could Be Mine, Dead Horse y Sweet Child O’ Mine, entre otros.

El homenaje

Durante el show en el que incluyeron 24 temas, los Guns N’ Roses rindieron homenaje a Kobe Bryant, exbasquetbolista que murió el domingo 26 de enero en un accidente de helicóptero.

Axl Rose, vocalista de la banda, recordó el accidente en el que murió Bryant y su hija Gianna y otras siete personas.

“La otra noche, cuando regresé a casa después del ensayo, pensé: ‘¿Soy solo yo o es realmente extraño?’. Era este banco de niebla, como una nube de tormenta sobre los árboles. Era realmente blanco con un ligero rosa y esta luz salía del suelo. Fue realmente raro. Se ve formidable. Por la mañana, al parecer, fue mucho peor. Eso es lo que atravesó el helicóptero [de Kobe Bryant]. Fue bastante aterrador. Quiero dedicar esto a Kobe y su hija, a todos en el vuelo, a las familias y a todos los afectados por este terrible evento”, dijo Axl y la banda interpretó Knockin’ On Heaven’s Door, tema original de Bob Dylan.

La banda proyectó varias imágenes de Kobe Bryant y su hija Gianna, así como postales de su familia y varios momentos en los que destacó en el deporte.

La pantalla gigante del American Airlines Arena en Miami, Florida, EE. UU., pasó a primer plano y la banda conmovió a los asistentes con ese gesto.

Contenido relacionado:

> ¿Guns N’ Roses en Guatemala? Qué dice Duff McKagan al respecto

> “Sweet Child O’ Mine”, el videoclip de Guns N’ Roses que impone récord en YouTube

> Guns N’ Roses elimina canción por ser consierada homófoba y racista