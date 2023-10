“Había que voltear el retrovisor del vehículo para no tener la tentación de verla”: las peligrosas exigencias que Shakira tendría con sus choferes

La cantante colombiana, por medio de esta colaboración con el grupo Fuerza Regida, reveló que Gerard Piqué se negó a pasarle su indemnización a Lili Melgar, niñera de Sasha y Milan, después de despedirla injustificadamente.

A pesar de defender a la niñera de sus hijos, quien es de origen boliviano, Shakira ha sido fuertemente criticada por algunos de sus ex empleados y fue acusada de “maltrato laboral”.

En esta ocasión, un hombre que habría sido su chofer durante su estancia en Madrid, España, señaló que la intérprete de Monotonía y su hermano Tonino “son malos jefes”.

Por medio de una entrevista con el portal Socialité, el ex chofer de Shakira reveló que trabajar para la barranquillera fue una de las “experiencias más desilusionantes” de su vida por la forma en la que fue tratado.

“Confirmo que la experiencia con Shakira y su hermano Tonino en Madrid fue una de las más desilusionantes en mi carrera profesional. No estoy acostumbrado a que me obliguen a firmar un dossier de 40 páginas donde figuraban peticiones peregrinas. Entre ellas, no poder mirarla a los ojos, no hablarle ni dirigirme a ella bajo ningún concepto”, mencionó.

Asimismo, mencionó que su vida fue puesta en peligro al seguir varias “exigencias peligrosas” de la cantante colombiana, como no poder utilizar el retrovisor del vehículo por “temas de privacidad”.

“Incluyeron exigencias peligrosas como voltear el espejo central del vehículo hacia abajo porque, según ellos, podía tener la tentación de mirarla”, concluyó el ex chofer.