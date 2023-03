¿Hablará de la bofetada?: Netflix anuncia show en vivo de Chris Rock una semana antes de los Óscar y estos son los detalles

El especial tendrá una antesala y un show posterior en los que participarán celebridades como Jerry Seinfeld, Amy Schumer, Sir Paul McCartney y Kareem Abdul-Jabbar.

Netflix no habló sobre el contenido del espectáculo de Rock, pero el comediante pasó buena parte del año pasado en una gira mundial con una rutina que incluyó chistes sobre “La bofetada”.

En marzo del año pasado, Will Smith se subió impulsivamente al escenario de la ceremonia de los premios Óscar y abofeteó a Rock en respuesta a un chiste que el comediante hizo sobre la cabeza rapada de su esposa Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia.

Saturday March 4th check out Chris Rock’s Selective Outrage on @netflix .

‘The Show After the Show’ will be hosted by me, @DavidSpade, and more!@netflixisajoke #ChrisRockLive. pic.twitter.com/JDUhk2hArz

— Dana Carvey (@danacarvey) February 28, 2023