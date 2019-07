Hackean la cuenta de Twitter de Jessica Alba y la llenan de mensajes racistas y homófobos

Los más de 9 millones de seguidores de la estrella de Hollywood se sorprendieron al observar diversos mensajes en la cuenta oficial de Twitter de la actriz. Sin embargo, la protagonista de Sin City y Los 4 Fantásticos, eliminó los tuits y tomó el control de su cuenta.

Alba no había publicado nada desde el 20 de julio último. Sin embargo, este domingo aparecieron varias publicaciones de odio, racistas, homofóbicas y nazis. Además, los textos fueron firmados como “R.I.U. Jessica Alba”.

Jessica Alba did not carry the entire Fantastic Four franchise on her back to get hacked in her sleep while she was just trying to sell us multi-vitamins pic.twitter.com/uW9difW3hh

— Blake (@TheBlakeBagu) July 28, 2019