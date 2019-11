Halloween: artistas celebraron con estos divertidos disfraces

Chayanne celebró Halloween junto a su familia. (Foto Prensa Libre: Instagram Isadora Figueroa).

Este año, varios artistas demostraron que no solo los niños se divirtieron en Halloween, sino que ellos disfrutaron de la fiesta con peculiares disfraces, incluso varios aprovecharon para vestirse como sus personajes favoritos.

Celebridades como Shakira, Jlo, Chayanne y Demi Lovato enseñaron a sus fans el atuendo que utilizaron para la fiesta. Sin embargo, el más impactante fue el de la modelo Heidi Klum, quien compartió la preparación con un vídeo en vivo en Instagram. Luego publicó varios vídeos y fotografías de su atuendo.

Klum ha sido famosa los disfraces que ha utilizado en años anteriores, que han dejado asombrados a sus seguidores. Este año optó por disfrazarse de alien. Lo peculiar de su disfraz es el realismo que aparenta.

Ver esta publicación en Instagram 😊📸 @jessekorman ❤️#heidiklumhalloween2019 #heidiklumhalloween Una publicación compartida de Heidi Klum (@heidiklum) el 31 Oct, 2019 a las 2:38 PDT

Shakira

La artista colombiana se unió a la ola de publicaciones que varios artistas hicieron para mostrar su disfraz de Halloween. Este año optó por disfrazarse de “gatita”, como se ve en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, en donde junto a una amiga muestran un muñeco que se quita una máscara y es una calavera.

Ver esta publicación en Instagram Miau!!! Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 31 Oct, 2019 a las 6:25 PDT

Shakira ha demostrado que le gusta Halloween, porque cada año se esmera con los detalles de sus disfraces. Sin embargo, en el 2018 la artista realizaba su gira mundial “El Dorado”, por lo que su disfraz fue mucho más sencillo. Únicamente optó por pintarse la cara y compartir un pequeño vídeo con sus seguidores.

La colombiana actualmente promociona un largometraje sobre su gira mundial “El Dorado World Tour”, la cual considera una de las más memorables de su carrera, y que se exhibirá en las salas de cine de 60 países. El documental fue dirigido por Shakira y James Merryman. Incluye escenas detrás del escenario y partes de su show.

Jennifer López

Jlo, por su parte, no compartió el disfraz que utilizó. Sino que por medio de su cuenta de Instagram presumió como varios de sus seguidores se disfrazaron de ella.

El famoso vestido verde, botas altas y el cabello largo fue uno de los disfraces más populares de la noche, según se ve en el vídeo publicado por la artista, quien demostró estar feliz por las fotos y vídeos que le enviaron. “This is amazing!!! Happy Halloween! Sending you all lots of love on this Halloween!! HAve fun and be safe!”, dijo Jlo.



Chayanne

Chayanne es otro artista que demuestra su gusto por esta celebración. En esta ocasión, junto a su esposa Marilisa Maronesse y sus hijos Lorenzo e Isadora, eligieron la temática de piratas para sus disfraces.

En Instagram, bajo la leyenda “Llegaron los Piratas del Caribe. La tradición sigue…” la hija del artista, Isadora Figueroa publicó una fotografía en donde aparecen los cuatro con su disfraz.

Ver esta publicación en Instagram Llegaron los Piratas del Caribe jejeje. La tradición sigue….☠️❤️ #happyhalloween Una publicación compartida de Isadora Sofía (@isadorafigueroa) el 1 Nov, 2019 a las 9:03 PDT

Por su parte, Chayanne también publicó varias fotografías en su cuenta de esta red social.

Salma Hayek

La actriz Salma Hayek, utilizando uno de los filtros de Instagram que hacen alusión a Halloween compartió una “receta secreta” de su pastel de helado utilizando dulces en forma de diferentes partes del cuerpo como ojos, dedos, orejas, narices, entre otros.

Aunque no mostró su disfraz, compartió con sus seguidores todo el proceso que conlleva hacer el pastel por medio de un vídeo en IGTV.

Previo a este vídeo, Hayek publicó una fotografía en donde se encuentra encima de una calabaza. Lo particular de la publicación es el mensaje que envió. “Este Halloween quiero poner un hechizo de empatía en vez de odio. Esto incluye cualquier cabeza de calabaza que quiera construir un muro”, se lee en la leyenda de la fotografía, en referencia al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Danna Paola

La actriz mexicana Danna Paola compartió el vídeo de cómo la maquillaron para su personaje de “Lu”, en la famosa serie de Netflix “Élite”.

En uno de los capítulos de la segunda temporada, Lu asiste a una fiesta disfrazada de Frida Kahlo. Por lo que Danna Paola aprovechó la festividad y compartió un vídeo en su cuenta de Instagram en donde muestra cómo el equipo de maquillaje la preparó para la escena.

Luego, mostró una fotografía del resultado final. “Happy Halloween. Ya tienen disfraz para hoy?”, dijo la actriz a sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Happy Halloween 🎃 Ya tienen disfraz para hoy? #Lu #fridakahlo Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola) el 31 Oct, 2019 a las 5:13 PDT

Demi Lovato

Demi Lovato ha celebrado Halloween desde días atrás. En su cuenta de Instagram compartió dos disfraces que utilizó para esta festividad. En esta ocasión escogió el personaje de Pennywise. Este disfraz fue uno de los más comunes debido a que este año se estrenó la película It: Capítulo 2.

