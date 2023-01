Harry Styles rompe sus pantalones durante un concierto (y frente a Jennifer Aniston)

Los conciertos de Harry Styles se han caracterizado por ser un gran espectáculo, desde la escenografía, sus bailes mientras canta, hasta los divertidos momentos que hace pasar el artista británico a sus fanáticos. Sin embargo, en su última actuación en Los Ángeles, el intérprete de Was it was vivió una situación vergonzosa ya que su pantalón se rompió en la entrepierna, frente a sus fanáticos y celebridades como Jennifer Aniston.

Styles continúa con su gira Love on tour y el pasado 26 de enero se presentó en Los Ángeles, California. El concierto inició y la energía de los asistentes no decepcionó al exintegrante de One Direction, quien bailó y cantó como todos sus fanáticos esperaban, hasta que un movimiento hizo que su pantalón se rompiera.