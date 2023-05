“Hay canciones que no son para niños”: los motivos por los que la música de Peso Pluma fue prohibida en una escuela

Sin embargo, a pesar de su éxito reciente , la música del intérprete mexicano de 23 años no es bien recibida por todo el público por el supuesto mensaje negativo que envía a las nuevas generaciones.

Un claro ejemplo de esta situación se dio en una escuela en México, cuando una maestra le prohibió a sus alumnos escuchar canciones de Peso Pluma.

Por medio de TikTok, se hizo viral el momento en el que una maestra le pregunta a sus pequeños alumnos de kínder qué tipo de música le gustaría escuchar durante la clase.

Sorpresivamente, casi todos los niños respondieron a la vez que querían escuchar la canción Ella Baila Sola, popular tema interpretado por Peso Pluma junto a la banda Eslabón Armado.

Ante la petición de sus alumnos, la maestra, visiblemente molesta, les indicó que esa canción “no es correcta” y que su reproducción no es permitida dentro de las instalaciones de la escuela.

“Hay canciones que no son para niños. Esa no es una canción correcta porque no dice nada como las que cantamos aquí en la escuela”, estableció a sus estudiantes.

Esta no es la primera ocasión en la que la música de Peso Pluma ha sido criticada en redes sociales, ya que la llamada Señora Católica, una reconocida personalidad religiosa, arremetió contra los corridos tumbados que interpreta el joven artista.

“Es pecado cantar canciones bélicas… De por sí, cómo está el país y luego cantando eso. En sus videos parece que trae una metralleta ahí y es lo que les gusta”, indicó durante un video.

“Arrepiéntete, Peso Pluma, porque de peso pluma no tienes nada, eres peso de metralleta, peso de bala. ¡Arrepiéntete, pecador!“, concluyó.