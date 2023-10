“Hay cosas que todavía quiero decir”: Shakira habla de Gerard Piqué, su carrera y sus motivaciones en una entrevista de Billboard

En la que ha sido quizás la sesión con más asistencia de este evento, Shakira confesó andar “muy inspirada, con ganas“, feliz de ir al estudio a grabar, en un momento en el que la composición es para ella una “catarsis” y le ha servido para “salir del barro”.

“Resulta que era menos frágil de lo que pensaba y la música ha sido mi herramienta principal de supervivencia“, reconoció la de Barranquilla, en alusión clara a la sonada separación el año pasado del padre de sus dos hijos, el exfutbolista español Gerard Piqué, al cabo de 11 años de relación.

“Me ha sorprendido la posibilidad de poder hacer limonada con los limones más agrios“, manifestó en otro momento la intérprete, quien agradeció el apoyo que ha recibido de su público que la ha seguido arropando incluso durante su etapa en Barcelona, en la que, dijo, estuvo “con un pie en el freno”.

Prueba de ello ha sido el éxito arrollador que ha logrado con “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, la colaboración que hizo con el DJ argentino Bizarrap y publicado en enero de este año, que se coronó en lo más alto de la lista Hot Latin Songs de Billboard y rompió cuatro récords Guinness.

👸🏼 Shakira luce espectacular a la salida de su charla en la "Billboard Latin Music Week". pic.twitter.com/CWtgJHpmUS — Hype Latinas (@HypeLatinxs) October 4, 2023

El polémico tema, en el que arremete contra el exfutbolista del FC Barcelona y que llegó hasta la segunda posición de la lista Global 200 de Billboard, se ha erigido de paso en un himno del empoderamiento femenino y, en ese sentido, la colombiana se confesó orgullosa de vivir un momento en el que “ser mujer tiene un significado más profundo”.

Con esa canción “me decían cambia la letra, eso no puede salir, y yo contestaba que no soy una diplomática de las Naciones Unidas, soy una mujer, una loba herida“, recordó, un comentario que desató sonoros aplausos de las asistentes.

Ahora cantar en español es lo más “cool”

Durante la charla que mantuvo en el Faena Forum de Miami Beach con la directora de contenido en español de Billboard, Leila Cobo, la intérprete de “Hips Don’t Lie” rememoró los entresijos de algunos de los éxitos logrados a lo largo de su carrera, y lo difícil que fue que una latina como ella entrará en las radios estadounidenses.

“Ahora ya no es así, ahora nadie le dice al artista con quien se debe relacionar o hacer“, destacó la cantante, quien saludó que en la actualidad los músicos puedan tener un contacto directo con su público, así como que haya más aceptación del español entre los oyentes anglosajones.

Nuevo vídeo de Shakira firmando su portada de la revista de Billboard. #LatinBillboard pic.twitter.com/QUMY7coXZ4 — Timor (@HeyTimor_) October 4, 2023

“Hoy en día todo ha cambiado, hoy en día cantar en español es lo más cool“, añadió.

Reconoció que fue importante el éxito que alcanzó el sencillo “Whenever, Wherever“, corte de su quinto álbum de estudio, y el primero de su discografía en inglés, “Laundry Service” (2001), que incluye sonidos de una quena, reflejo de su pasión en ese entonces por la música andina.

Sobre su actual motivación con su profesión, reveló que mucho ha tenido que ver su mudanza a Miami, donde se ha reencontrado con colegas y amigos, a diferencia de su etapa en Barcelona, tiempo en el que “se quedaban muchas ideas en el vacío” y planes sin concretarse, según dijo.

La colombiana ha cerrado hoy con broche oro la Semana de la Música Latina, una serie de charlas y paneles con artistas y líderes de la industria musical que coincide con los premios Latin Billboard, a celebrarse mañana jueves en el Watsco Center de Coral Gables, ciudad aledaña a Miami.

📸 | Shakira today at the #BillboardLatinWeek Q&A in Miami! / Shak hoy en conversatorio con @billboard desde Miami! pic.twitter.com/tcKfwrYfli — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) October 4, 2023

En esa premiación, en la que con 21 nominaciones parte como favorito el mexicano Peso Pluma, Shakira cuenta con 12 candidaturas.

La intérprete y compositora es la favorita de igual modo en la próxima ceremonia de los premios Latin Grammy, que se celebrará el 16 de noviembre en Sevilla (España), y a los que acudirá con siete nominaciones.