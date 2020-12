Hayden Christensen regresará como Darth Vader y estos son los detalles

Disney Plus será la primera plataforma que realizará varias series basadas en Star Wars y el jueves 10 de diciembre anunció las producciones en las que se enfocará.

Hayden Christensen, quien interpretó al joven Anakin Skywalker en la segunda trilogía, regresará como Darth Vader en la serie Obi-Wan Kenobi junto a Ewan McGregor y de acuerdo con la información que compartió Disney Plus, la producción comenzará en marzo de 2021.

“¿Quién más extraña a Darth Vader?”, fue el mensaje que publicó Christensen en su perfil de Instagram junto a una fotografía en la que aparece con la indumentaria de su personaje.

Por otro lado, el proyecto tendrá como protagonista a Ewan McGregor y así se reflejó en redes sociales.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk

— Star Wars (@starwars) December 10, 2020