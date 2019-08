He-Man regresa a Netflix con nueva serie animada

¡Por el poder de Grayskull… Ya tengo el poder! He-Man, el personaje animado de la década de 1980 hará su debut en el mundo del streaming con su propia serie para Netflix de la mano de Kevin Smith con Masters of the universe: revelation.

El director, guionista y escritor de cómics, anunció sorpresivamente la noticia este fin de semana. La nueva serie animada para Netflix, además de nostalgia, proporcionará una nueva historia original a partir de la saga de la década de 1980, dándole continuidad a Masters of the universe.

Según la información que compartió con Variety, la nueva serie para Netflix se centrará en las historias no resueltas en la pasada versión animada, por lo que podríamos ver un final épico con la batalla entre He-Man y Skeletor, afirmó el mismo Smith.

By the Power of Grayskull! I have to shower! No – I mean I have the flour! Myah! One more try: I HAVE THE POWER! Thank you @Mattel and @netflix for letting my play in your Universe! I promise: this will not be a Stinkor! #MOTU https://t.co/ysDy5N8c39

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) August 18, 2019