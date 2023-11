“He prometido que voy a ser feliz”: Shakira recibió el Latin Grammy de Mejor canción del año de manos del futbolista Sergio Ramos (la reacción en redes y el recuerdo de Piqué)

La Bichota se llevó los galardones a Mejor álbum del año y Mejor álbum de música urbana por Mañana será bonito, así como el de Mejor fusión/interpretación urbana, por TQ‘, junto a la intérprete de Monotonía.

Shakira, quien llegó acompañada a la ceremonia con sus dos hijos, Milan y Sasha, también se llevó a casa tres Latin Grammy. Además del que compartió con Karol G, ganó Mejor canción del año y Mejor canción pop por Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, junto a Bizarrap.

Shakira y su encuentro con Sergio Ramos

Shakira subió tres veces al escenario a recoger sus gramófonos, además de su interpretación de Acróstico y su aparición en la presentación de Bizarrap.

Cuando la intérprete de Ojos así y Antología subió al escenario a recoger el premio a Mejor canción del año, junto con Bizarrap, los encargados de entregarles el reconocimiento fueron Mon Laferte y el futbolista español Sergio Ramos, considerado el enemigo íntimo de Gerard Piqué, exfutbolista y expareja de la artista colombiana.

Por ello, las redes sociales se inundaron de comentarios y cuestionamientos si esa “coincidencia” en realidad tendría una indirecta al exfutbolista.

“Quiero agradecer principalmente a Shakira por participar de este proyecto tan importante para mí, que empezó en una habitación de mi casa con una computadora. Te quiero agradecer a vos -Shakira- principalmente y a todos los artistas que participaron en estas sesiones”, dijo Bizarrap, quien con 25 años es el artista argentino más escuchado del mundo.

Mientras que Shakira dedicó el gramófono a sus dos hijos. “Les he prometido que voy a ser feliz, les he prometido que tendrán una mamá que va a reír con toda su risa, porque se lo merece. Desde ya estoy pensando en lo que está por venir”, señaló la artista colombiana.

Tan solo unos días atrás, cuando regresó a España para esta premiación, la artista colombiana dio una entrevista a la revista ¡Hola! Y aprovechó para lanzar una indirecta al exjugador del F.C. Barcelona. “Nunca había visto a mis hijos tan felices”, indicó respecto a cómo es su vida en Miami.

Mensaje subliminal. Un jugador defensa del Madrid siendo el que le entrega el premio a canción del año a Shakira, canción que va dedicada a un defensa del Barcelona. Los #LatinGRAMMY pensaron en todo. Sergio ramos 1 piqué 0.

¿Sergio Ramos, el enemigo de Piqué?

Sergio Ramos y Gerard Piqué coincidieron en el 2009 en la Selección Española, cuando el catalán fue convocado por primera vez. Sin embargo, su relación no empezó bien, pero mejoró con los años.

Uno de los primeros problemas que tuvieron los españoles fue en el 2010, según el medio El Confidencial, cuando en una rueda de prensa un periodista le hizo una pregunta a Piqué en catalán y Ramos respondió primero diciendo que se la hiciera en andaluz, porque le costaba entender el castellano.

Otra polémica entre ambos fue en abril del 2017, cuando el F.C. Barcelona, equipo de Piqué, le ganó 2-3 al Real Madrid; pero el problema surgió porque Ramos fue expulsado por una dura entrada a Messi. Cuando este iba de salida de la cancha, se dirigió a Piqué y le dijo “habla ahora”, porque una semana antes había declarado que “en el palco del Bernabéu se mueven los hilos del país”.

Minutos después, Piqué declaró ante la prensa que la tarjeta roja que recibió Ramos era válida porque entró con “los dos pies por delante y sin opciones de tocar el balón. El problema es que están acostumbrados a arbitrajes muy permisivos y, cuando el árbitro hace bien su trabajo, parece que es el malo de la película”.

El problema no terminó allí, porque Ramos no se quedó callado y días después dijo que a él le gusta opinar sobre los árbitros y con tanta presión y tanto morbo, parece que se lleva el gato al agua. La roja es excesiva. Admito que llego tarde, pero no voy a hacerle daño”.

Meses después, Sergio Ramos anunció que tenía se llevaba bastante bien con Piqué, a pesar de tener poca relación. Sin embargo, esto lo lograron con respeto porque les tocaba jugar juntos y eran una de las mejores parejas de centrales del mundo. “Cuando creces y maduras, dejas al margen cosas a las que antes dabas importancia y que no la tienen. Eso ha hecho que la relación mejore bastante”, señaló.

En su momento, Piqué también declaró que ambos llevan una buena relación. Esta habría sido así hasta 2019, después, no se ha tenido ninguna noticia de que haya cambiado o mejorado.

