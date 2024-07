Christian Nodal y Ángela Aguilar han estado en el foco de las polémicas tras hacerse público su romance y la ruptura del cantante con Cazzu.

Ahora para la pareja ha trascendido su boda en una ceremonia privada ante famosos latinos como testigos. Marc Anthony fue uno de ellos.



Semanas antes de la boda, Ángela Aguilar respondía, “no me cases y no embaraces todavía, por favor”,durante una entrevista, ante la avalancha de rumores y críticas por su repentina relación con Christian Nodal, que acababa de romper inesperadamente con la argentina Cazzu. Un triángulo amoroso entre cantantes que ha sido tema de debate en medios y redes.



Sin embargo, esa negativa de la cantante mexicana ha cambiado hacia una afirmación: la del “sí, quiero” que, en secreto y sin previo aviso, ella y Nodal se han dado en una ceremonia lejos de los focos.

Pero si esta pareja ya se encontraba en el foco mediático, ahora han colapsado las noticias y las redes con el inesperado anuncio de su repentino matrimonio, a pesar de que Ángela había negado estar embarazada o que se hubieran casado. Pero publicaciones en redes sociales han confirmado que acaban de hacerlo el 24 de julio, en secreto.



Una ceremonia en la que los testigos fueron ni más ni menos que Marc Anthony y Jomari Goyso, y en la que Pepe Aguilar acompañó a su hija al altar al son de la música de Flor Silvestre, acallando así los rumores de que no apoyase la historia de amor entre ella y Christian Nodal. El padre de la novia también ha escrito un mensaje emotivo en las redes sociales.



Esta ceremonia inesperada no ha hecho sino reavivar los rumores de un posible embarazo, pero, ajenos a las especulaciones, Christian y Ángela guardan silencio, y su única respuesta ha sido compartir en redes la foto del beso nupcial sin más texto que la fecha del enlace, dispuestos a disfrutar de su historia de amor.

El sábado 27 de julio, el hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano, en rede sociales escribió que no fue invitado a la fiesta, y dejó un mensaje en una de las fotos de la boda en el que se lee, "GPI" (gracias por invitar).

Pero Emiliano también se comunicó con Cazzu en Instagram. Era un mensaje con tres emojis de fuego que ha tenido diferentes interpretaciones. Horas después el mensaje fue borrado, indica una nota de El Universal de México, que tiene un toma de pantalla.

En el programa El Gordo y la Flaca, El hijo mayor de Pepe Aguilar hace algunas semanas había dicho que le gustaba la música de Cazzu, "rapea bien", expresaba. En esa ocasión también deseó lo mejor para su hermana y dijo que nunca había hablado con Nodal, además de verlo hace algunos años abriendo el concierto de su papá.



De fan a enamorada



“Fan de su relación”. Estas palabras las escribió Ángela Aguilar en una publicación de Instagram a Christian Nodal junto a la cantante argentina Cazzu, en apoyo a la pareja que estos dos formaban. Un comentario que, en su momento, pasó desapercibido, más adelante se convirtió en un meme viral.



Pero, ¿por qué? Pues porque Nodal y Cazzu, que en septiembre de 2023 habían sido padres de una niña, anunciaron su ruptura el pasado 23 de mayo, tras varios días de rumores.



Y apenas, una semana después, el 11 de junio de 2024, se confirmó otra de las especulaciones: Christian y Ángela estaban juntos, por lo que muchos usuarios creen que esta es la causa de la ruptura con Cazzu y la frase “fan de su relación” ha cobrado un uso irónico en redes sociales.

Las críticas hacia ambos no tardaron en llegar, especialmente las que se dirigían a Aguilar, acusándola de meterse en medio de una relación, a pesar de que Christian aseguró en un video de Instagram que “jamás hubo una infidelidad”.



Por su parte, la mexicana se defendió en una entrevista con Quien: “la gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice” y subrayó que “el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio” para recalcar algo más: “no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes”.