Pax Jolie-Pitt, hijo de los reconocidos actores Angelina Jolie y Brad Pitt, ha sido protagonista de dos accidentes recientes.

Según reportes obtenidos por el sitio TMZ, el primero de estos incidentes ocurrió el 19 de mayo, cuando el joven de 20 años estrelló su Tesla contra un camión estacionado a las afueras de RED Studios en Hollywood, poco antes de la medianoche.

A pesar de la magnitud del impacto, Pax no resultó herido. Las imágenes y videos captados en la escena mostraron que el vehículo quedó gravemente dañado, lo que sugiere que el Tesla podría haber sido declarado pérdida total.

Según apuntó TMZ, fuentes policiales señalaron, que, tras recibir la llamada sobre el choque, los oficiales llegaron al lugar y determinaron que Pax no estaba bajo la influencia de sustancias al momento del accidente.

Dado que no se encontraron elementos sospechosos, no se tomó un reporte oficial del incidente. No obstante, la causa exacta del accidente no ha sido aclarada. Después de intercambiar información con el estudio, Pax fue retirado del lugar por un conductor no identificado.

Este accidente automovilístico no sería el último percance para el joven. A finales de julio, Pax se vio involucrado en otro grave incidente, esta vez mientras conducía una bicicleta eléctrica en las calles de Los Ángeles.

Según los reportes, Pax circulaba por el Boulevard Los Feliz cuando, alrededor de las 17 horas de la tarde, impactó contra la parte trasera de un automóvil que se encontraba detenido en una intersección.

Este accidente resultó mucho más serio que el anterior, ya que Pax sufrió una lesión considerable en la cabeza y fue trasladado de urgencia al hospital.

El joven fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció aproximadamente una semana antes de ser dado de alta. Aunque su condición ha mejorado desde entonces, Pax sigue enfrentando su proceso de recuperación.

Fuentes cercanas a la familia han informado que el joven ha sufrido un “trauma complejo” como consecuencia del accidente en bicicleta y que su rehabilitación incluirá un extenso periodo de terapia física.

La familia se ha mantenido discreta respecto a los detalles del tratamiento, pero se sabe que están enfocándose en apoyar a Pax en su camino hacia la recuperación.