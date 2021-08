Hijo de Tom Hanks critica la vacuna contra el covid-19 y hace insólita comparación con ovnis

A pesar de esto, Chester Hank, hijo mayor del matrimonio, ha reiterado en varias ocasiones su postura en contra de las vacunas contra el covid-19, afirmando que no hay ninguna necesidad de “manipular” el sistema inmunológico de las personas.

En los últimos días, “Chet” ha sido víctima de numerosas críticas al afirmar que no se vacunará contra el virus, a pesar de que su padre se viera gravemente afectado y padeciera de fatiga y dolores en el cuerpo.

Lea también: Video: Peleador de la UFC dio una paliza a un ladrón que intentó robarle el auto

El rapero de 31 años, quien cuenta con una breve y poco exitosa carrera en la industria musical, compartió un video en sus redes sociales en donde afirmó que tiene el mismo derecho a no participar en las campañas de inmunización que sus detractores al criticarlo por tomar esta decisión.

“Quería hacerlo, pero mi sistema inmunológico dijo que era mejor que no lo hiciera. ¿Entendido? No necesita ser manipulado. Ha dicho que está bien. Seamos realistas, el 99% de todos nosotros no usaría un champú que no estuviera aprobado por la FDA, pero sí están dispuestos a recibir una inyección experimental del gobierno”, comentó el hijo de Tom Hanks.

Para cerrar su mensaje, Chet Hanks brindó una polémica y engañosa afirmación: “Hay más pruebas de que los ovnis son reales que de que esa vacuna sea saludable para la gente”.

Lea más: Bob Dylan fue acusado de abusar sexualmente de una niña de 12 años en 1965 (las drogas, el alcohol y las amenazas de violencia física)

Esta no ha sido la única polémica en la vida del hijo de Tom Hanks. De acuerdo a la revista People, en abril de 2021 su expareja, Kiana Parker, lo denunció por maltrato físico y verbal, y luego lo demandó por un millón de dólares.

No obstante, Chet Hanks negó estas acusaciones y afirmó que ella fue quien lo agredió y llegó a presentarse con hombres armados a su casa luego de finalizar su relación.

Asimismo, el rapero de 31 años también ha sido fuertemente criticado por hacer comentarios racistas y machistas en varias de sus canciones, utilizando términos ofensivos e hipersexualizando a la mujer.