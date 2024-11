Homenaje a Juan Gabriel termina en tributo a Naasón, el ministro acusado de abuso sexual

El Teatro Degollado de Guadalajara albergó la celebración cultural por los 135 años de la Banda de Música del Estado de Jalisco, sin embargo, la noche dedicada a Juan Gabriel, uno de los artistas con mayor éxito en América Latina, terminó en un tributo al ministro religioso Naasón Joaquín García, acusado de abuso sexual infantil.

Josué Coronado Hernández, jefe de Festivales y Grupos Artísticos de la Secretaría de la Cultura estatal en Jalisco, predicó sobre el líder religioso que se encuentra actualmente preso en Estados Unidos, por lo que el evento terminó con un tinte religioso, a pesar que no se tenía contemplada esa intervención al comienzo.

"Quiero agradecerle a quien me lo ha dado todo, especialmente el compromiso de servir, y quien me ha puesto en la constante búsqueda del bien común. Mi mayor gratitud es para mi gran maestro, el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín, quien me enseñó a esforzarme para conseguir todo lo que me propongo", agregó el funcionario.

Naasón fue el líder de la iglesia "La Luz del Mundo" desde diciembre de 2014, no obstante, a mediados del 2022, la Fiscalía de California lo condenó a 16 años y 8 meses de prisión por abuso sexual infantil, en donde se comprobó que el pastor había violado a menores, poseía pornografía infantil y era culpable de tráfico de personas.

El homenaje al líder religioso

Cuando terminó de hablar, Coronado Hernández recibió una ovación del público presente en el Teatro Degollado de Guadalajara; aunque en redes sociales el funcionario de la Secretaría Cultural en Jalisco fue duramente criticado por usar el homenaje a Juan Gabriel para "dar un mensaje religioso sobre un críminal".

Para la experta en gestión cultural de México, Adriana Pantoja, este caso revela la tensión que existe actualmente en Guadalajara, donde la "libertad religiosa se convierte en una especie de culto y trata de intervenir constantemente en las acciones de las autoridades", tanto a nivel federal, como estatal y hasta municipal.

Pantoja agregó que el funcionario de Jalisco, Coronado Henández, "tiene derecho de profesar el culto de su preferencia", pero no de manifestarse públicamente como autoridad para elogiar a su religión o sus líderes: “Es importante cuidar la neutralidad, estas actividades culturales pesan en la formación de la memoria", agregó.

El director del concierto en homenaje a Juan Gabriel, Miguel Ángel Alatorre, decidió no dar muchos detalles sobre la declaración del funcionario público, aunque si comentó que entendía que "el comité del teatro tiene integrantes de una religión", además, no era la primera vez que un acto similar sucedía en territorio mexicano.

Armando Escobar, maestro de la Universidad de Guadalajara con especialidad en Antropología Social, señaló que el funcionario que dice cosas sobre Naasón tiene un sentido de lealtad y agradecimiento muy fuerte. "No hace una separación entre sus creencias y el impacto que sus palabras pueda tener en el orden político”, comentó.

Por último, para el periodista cultural Fernando Solana Olivares, "las Leyes son letra muerta para las iglesias cristianas en todo Jalisco", debido a que es un estado, "por no decir un país", donde la impunidad es la norma; así que es claro que el "rídiculo e ilegal discurso" de Josué Coronado no tendrá mayores consecuencias.