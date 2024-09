El actor australiano de 55 años, Hugh Jackman retomó su rol del mutante más conocido, Wolverine; para ello tuvo que volver a su mejor forma física.

Tras varios meses de entrenamiento y dieta, logró tener un cuerpo tonificado y mejorarlo de cara a las cámaras, junto a un buen equipo de trabajo.

Por medio de sus redes sociales, Jackman compartió un agradecimiento a las personas que le ayudaron a lograr su impresionante transformación.

Expresó en un mensaje de voz que lanzó acompañado de una fotografía de su torso: “Mucha gente me ha preguntado cómo me puse en forma, cómo entrené, y cuán difícil es a mi edad. Solo quería tomar un segundo para decir que sí, tuve que esforzarme al máximo con esos levantamientos y esa dieta. Pero no habría llegado allí sin mi equipo. No lo hubiera hecho solo”.

Su entrenadora personal fue Beth Lewis, quien lo ha formado en sus procesos de acondicionamiento físico en los últimos años en los diversos proyectos que ha participado.

Para conseguir dicho físico, Hugh siguió una dieta con más de 8 mil calorías diarias, diseñada para maximizar el crecimiento muscular; en su mayoría basada en proteínas magras como el pollo, frijoles y tilapia.

En una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, dio una recomendación acerca de estas calorías: “Puedes comer media pizza y tener 6 mil calorías, pero no son las calorías que quieres", afirmó.

Hugh enfatizó el trabajo de la maquilladora designada para la cinta: “Mi maquilladora, Whitney James, fue clave para hacer que mi físico se viera aún mejor. Le pedían que me aplicara aceite para que mi piel brillara".