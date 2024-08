Ibai Llanos es uno de los streamers más populares del mundo debido a sus transmisiones en su canal de Twitch y su incursión en la Kings League al ser el presidente de Porcinos FC.

Después de ganar la Kings World Cup con este equipo, el popular creador de contenido decidió hacer un modificar sus hábitos y cumplió un reto que tenía pendiente con sus seguidores: un cambio físico.

Por medio de sus redes sociales, Ibai, durante las últimas tres semanas, comenzó a compartir con sus seguidores el proceso para lograr este cambio, el cual consiste en ejercicio, una estricta dieta y la incorporación de una nueva rutina.

“En los últimos 30 días he perdido 5,1 kg y en los últimos 90 días he perdido 15 kg (...) No os centréis demasiado en la báscula (...) Hubo dos semanas en las que perdí un kilo y medio, y dije ‘Joder, qué poco para el esfuerzo que estoy haciendo’. Pero no me desmotivé, porque da igual lo que ponga en la báscula, yo sigo entrenando'”, reveló Ibai.

Tras casi un mes con estos nuevos hábitos, el streamer de 29 años decidió publicar el sorprendente cambio físico que tuvo siguiendo al pie de la letra su rutina de ejercicios.

Ibai compartió dos fotografías de su rostro, una antes de comenzar con sus nuevos hábitos y otra actual, en la que se evidencia que ha perdido peso durante las últimas semanas.

Además, el presidente de Porcinos FC bromeó con que los cambios no son tan evidentes e incluso publicó un meme que ejemplifica a la perfección la situación que actualmente está viviendo.

El sorpresivo cambio físico de Ibai Llanos causó furor entre sus seguidores y generó un sinfín de comentarios y bromas en redes sociales, la mayoría de ellos felicitando al streamer por su decisión.

''Sí que se nota, sí'', “'Estás mejorando muchísimo'', ''¿Te afeitaste?'', ''No seas tan duro'', ''Aunque sea 1 kilo, progreso es progreso'' y ''Roma no se hizo en un día’”, comentaron sus fans.