“In The Fire”: La película de Amber Heard con la que marca su regreso a la pantalla grande (las escenas en Guatemala y su estreno en festivales)

Ahora, como parte de ese nuevo capítulo lejos del veredicto que la consideró culpable de difamar a su exesposo el también actor Johnny Depp, Amber Heard regresa al cine con In the Fire, una película que incluye escenas grabadas en Guatemala.

Tejana en Los Ángeles

Amber Heard nació en Austin, Texas, EE. UU., el 22 de abril de 1986. Es hija de David y Patricia y tiene una hermana menor, Whitney. Una familia junto a la que creció montando a caballo y aprendiendo pesca y caza.

Los concursos de belleza también la acompañaron desde una edad temprana. En su adolescencia, abandonó la escuela secundaria (que más tarde finalizó a través de un curso a domicilio), para escapar del estado de Texas y trasladarse a Los Ángeles, dispuesta a convertirse en actriz.

En sus comienzos, tuvo papeles secundarios en series televisivas como Jack & Bobby (2004), The Mountain (2004), y The OC (2005); o películas de cine como Friday Night Lights (2004) o North Country (2005), y también apareció en algunos videoclips.

Después, comenzó a darse a conocer gracias a sus papeles en filmes como Pineapple Express (2008), Never Back Down (2008) o The Joneses (2009); y a un papel menor en la exitosa Zombieland (2009).

Desde entonces, ha seguido trabajando en numerosas cintas, entre ellas And Soon the Darkness (2010), The Rum Diary (2011), Machete Kills (2013), 3 Days to Kill (2014) o The Danish Girl (2015).

Sin embargo, su papel más conocido es el de la princesa atlante Mera en la película Aquaman (2018), que repitió en la cinta de DC Zack Snyder’s Justice League (2021) y que, en menor medida, se espera que esté presente en la inminente Aquaman and the Lost Kingdom.

Del flechazo al estrado

Y es que Amber Heard ha sido un nombre polémico en los últimos años, especialmente durante y después del juicio que la enfrentó a su exesposo, el actor Johnny Depp, y que fue emitido internacionalmente.

Heard y Depp se conocieron durante el rodaje de The Rum Diary, y al parecer, aquel beso que sus personajes compartieron en pantalla traspasó la ficción: “se sintió real”, según expresaron los actores durante el proceso judicial.

Un año después, Johnny Depp ponía fin a su historia de amor con la también actriz Vanessa Paradis y Amber Heard hacía lo mismo con la fotógrafa Tasya van Ree. Y al siguiente año, en 2013, la relación entre los dos intérpretes se hacía oficial tras todos los rumores.

Amber y Johnny se comprometieron en 2014 y se casaron en 2015. Poco más de un año después, en 2016, la actriz presentó una demanda de divorcio, solicitando también una orden de alejamiento contra él: “soporté demasiados abusos por su parte”, dijo en aquel entonces.

El resto, es historia: la pareja llegó a un acuerdo por el cual Heard recibiría US$7 millones por parte de Depp, y declararon en un comunicado conjunto que entre ellos “siempre había existido amor” a pesar de sus diferencias, sin que hubiera tenido lugar “ninguna intención de causar daño”.

Pero en 2018, Amber Heard publicó un artículo en The Washington Post y se autodefinió a sí misma como “una figura pública representante de la violencia doméstica”. Además, en 2020 el actor perdió un juicio contra el diario The Sun por haber sido calificado como “golpeador de esposas”: el veredicto consideraba que las declaraciones del medio eran “sustancialmente ciertas”.

Renacer en tierras hispanas

Sin embargo, el destino del juicio que en 2022 enfrentó a ambos actores fue muy distinto. Johnny Depp había denunciado a Amber Heard en 2019 por difamación. Y, tras una gran expectación ya que el juicio era retransmitido a través de internet, el jurado consideró que, en efecto, Heard había difamado a Depp.

“La verdad nunca muere”, dijo el actor en una carta a través de sus redes sociales. Y es que, aunque el veredicto también consideró que Johnny habría difamado a Amber en menor medida, fue ella la que peor parada salió de aquel enfrentamiento, tanto por la sentencia como ante la opinión pública.

“He perdido un derecho como estadounidense que pensé que tenía: hablar libre y abiertamente”, dijo la actriz a través de sus redes sociales, antes de desaparecer del ojo público por un tiempo, mudándose junto a su hija.

Su destino fue, efectivamente, lejos de Estados Unidos: Amber Heard se mudó a Madrid, España: “Me encanta vivir aquí”, dijo sobre su residencia en la capital española ante las cámaras de Univisión, donde también afirmó entonces tener proyectos de cine entre manos.

Ahora, ese regreso al cine es un hecho, porque la actriz está presentando su último trabajo, In the fire, dirigida por Conor Allyn y coprotagonizada por el español Eduardo Noriega, en distintos festivales.

Lo hizo en el Festival de Cine de Taormina, donde también habló de Aquaman 2, sin entrar en la polémica de la reducción de su papel: “me siento muy honrada de ser parte de esta franquicia”, afirmó la actriz.

Más recientemente, en el Festival Isla Calavera, en la isla canaria de Tenerife, España, habló más en profundidad de su personaje en In the Fire: “Viví con esta mujer en mi cabeza durante años”, dijo sobre el proceso de preparación para el papel, que pronto podrá verse en la gran pantalla.

In The Fire: Un filme con escenas de Guatemala

In the Fire es una película de suspenso dirigida por Conor Allyn, a partir de un guion de Allyn, Pascal Borno y Silvio Muraglia.

La cinta está protagonizada por Amber Heard, Eduardo Noriega y Lorenzo McGovern Zaini.

Su estreno mundial se realizó el pasado 24 de junio en el Festival de Cine de Taormina y luego se lanzó en EE. UU., el pasado 13 de octubre por Saban Films.

De acuerdo con la información oficial, el filme cuenta la historia de Don Márquez (Noriega), quien, después de la muerte de su esposa, trae a Grace Victoria Burnham, una psiquiatra estadounidense (Heard) para averiguar qué le pasa al niño, (Lorenzo McGovern Zaini). La psiquiatra lo diagnostica con precisión y lo cura mientras se enfrenta a los aldeanos.

La cinta se grabó en 2022 en Ostuni, Italia y en algunos sitios en Antigua Guatemala. Además, en febrero de ese año Heard acaparó la atención de sus admiradores, luego de que se difundiera un video en el que baila con Bernardo Triana, un asistente del equipo de trabajo de su nuevo filme.

El baile de Heard con Triana a ritmo de la cumbia Como la flor, un éxito de Selena Quintanilla evidenció el momento en que la actriz celebró el éxito de la película.

Meses después, Triana publicó imágenes en su perfil de Instagram y mostró lugares de Antigua Guatemala, ciudad en la que se grabaron algunas escenas de In The Fire.

Recientemente Saban Films difundió más imágenes de esa producción.