Incluso Iron Man peligra en la red, hackean el Instagram de Robert Downey Jr.

Un nuevo ataque cibernético tocó a uno de las celebridades más queridas del universo de Marvel, Robert Downey Jr.

El viernes 6 de septiembre anunció a través de su cuenta de Twitter que su cuenta de Instagram había sido tomada por hackers. Así quedó vulnerable la privacidad del famoso actor que ha interpretado a Iron Man, el ingenioso personaje que ha llenado de sorpresas tecnológicas la pantalla grande.

“Lamento decir que mi cuenta de Instagram está comprometida…”, dijo el actor, mientras insistía en no entrar mientras se solucionaba el problema y terminó su mensaje con la famosa frase “Te quiero 3000”, la cual hizo famosa en su última participación en Avengers: Endgame.

I'm sorry to say my Instagram has been compromised… Please steer clear for the time being until it's sorted. Thank you all. I love you 3000.

