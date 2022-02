“Inevitablemente me duele y mucho”: Belinda rompe su silencio y envía un mensaje luego de su separación con Christian Nodal

Por otro lado, Belinda ha preferido no hablar del tema y únicamente publicó un mensaje en el que pedía respeto y privacidad ante la tristeza que atraviesa su familia por el aniversario de la muerte de su abuela.

Sin embargo, este miércoles a primera hora la cantante de Luz sin Gravedad rompió su silencio y por fin habló sobre su ruptura amorosa, la cual ha causado conmoción en el mundo del espectáculo.

Por medio de su cuenta de Instagram, Belinda publicó un mensaje en el cual confesó sentirse dolida y triste luego de su ruptura amorosa con Christian Nodal.

De igual manera, la cantante de 32 años agradeció a todos sus seguidores por su apoyo incondicional e informó que actualmente se encuentra en busca de su estabilidad espiritual y profesional.

“Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida porque trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…”, publicó.

“Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida, concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente. Cierro este ciclo aprendiendo que ‘el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida’”, finalizó Belinda.

Este mensaje llegó casi cuatro días después que Christian Nodal confirmara los rumores sobre su separación e informara por medio de su redes sociales que su compromiso con la artista mexicana había sido cancelado de manera definitiva.

El intérprete de Adiós amor comunicó que su relación con Belinda había llegado a su fin y estableció que esta decisión había sido tomada en conjunto con su ahora ex prometida.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también. A los medios de comunicación, con mucho respeto, les comunicamos que no hablaré más del tema. Nodal”, expresó el conocido cantante.

Luego de la ruptura entre Belinda y Christian Nodal, sus seguidores han comenzado a crear un sinfín de rumores en torno a esta sorpresiva y polémica decisión.

Muchos de ellos creen que la separación se dio debido a que la cantante mexicana le pidió prestado 4 millones de dólares a su entonces prometido para pagar una deuda tributaria, pero presuntamente se quedó con gran parte del dinero.

Otras teorías afirman que Christian Nodal fue el culpable de la ruptura, ya que supuestamente le fue infiel a Belinda con una de sus ex parejas.

Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los artistas ha hablado sobre el motivo por el cual se separaron y cancelaron su compromiso luego de casi dos años de relación.