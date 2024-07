Ingrid Andress, durante los últimos días, saltó a la fama internacional debido a su polémica interpretación del himno nacional de Estados Unidos previo a un evento de béisbol.

La cantante de 32 años entonó este himno en el Home Run Derby de la MLB, celebrado en el Globe Life Field en Arlington, Texas, la noche del pasado lunes 15 de julio.

Sin embargo, su presentación resultó ser un desastre debido al estado en el que salió al campo y la manera en la que entonó el himno de EE.UU.

Andress, nominada en cuatro ocasiones a los premios Grammy, desafinó en reiteradas ocasiones y generó molestia en las personas presentes por la manera en la que cantó el emblemático The Star Spangled Banner.

Tras su bochornosa presentación, Ingrid Andress publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que se disculpó con la MLB por su desempeño y habló sobre el motivo por el cual entonó el himno nacional de tan mala manera.

Según la intérprete estadounidense, al momento de saltar al campo para su presentación estaba “totalmente borracha”, por lo que al día siguiente tomó la decisión de ingresar a un centro de rehabilitación.

“No les voy a mentir, anoche estaba borracha. Hoy me voy a internar en un centro para recibir la ayuda que necesito. Anoche no fui yo. Pido disculpas a la MLB, a todos los fanáticos y a este país que tanto amo por esa interpretación. Les contaré cómo es la rehabilitación. Escuché que es súper divertida”, compartió la cantante.

Quién es Ingrid Andress

Ingrid Andress es una cantante de country de 32 años nacida en Southfield, Michigan, y criada en Highlands Ranch, Colorado.

Comenzó su carrera artística al estudiar en la Rock Canyon High School y después tener un breve paso por el prestigioso Berklee College of Music.

A lo largo de su trayectoria, Andress ha recibido cuatro nominaciones al premio Grammy: Mejor Artista Nuevo, Mejor Canción Country por More Hearts Than Mine, Mejor Álbum Country por Lady Like y Mejor Interpretación Country de Dúo/Grupo por Wishful Drinking, una colaboración con Sam Hunt.