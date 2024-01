Inicia la temporada de premios 2024

Con la 81 edición de los Globos de Oro se da inició a la temporada de premiaciones, el domingo 07 de enero la cual se celebrará en el hotel Beverly Hilton de California. El comediante y actor estadounidense Jo Koy estará a cargo de conducir la ceremonia, mientras que Amanda Seyfried, Will Ferrell, Michelle Yeoh y Angela Bassett serán algunas de las celebridades encargadas de presentar los premios.

Con nueve nominaciones, Barbie se posiciona como la favorita, seguida de cerca por Oppenheimer con ocho distinciones, incluida la codiciada categoría de mejor drama.

Otra película que destaca en la ceremonia es La sociedad de la nieve, del director español Juan Antonio Bayona y producida por Netflix ya que está nominada como mejor película de habla no inglesa.

Critics Choice Awards

La vigésima novena entrega de los Critics Choice Awards está programada para el 14 de enero de 2024 en el Fairmont Century Plaza Hotel de Los Ángeles, California.

En este evento, se destacarán los logros sobresalientes en el cine y la programación televisiva del año 2023, con la conducción de Chelsea Handler. Estos premios, otorgados por la Broadcast Film Critics Association, han consolidado su posición en la temporada de premios anual, reconociendo lo más destacado en las producciones cinematográficas y televisivas.

La edición 2024 ya ha anunciado a sus nominados, liderados por series como Succession y The Morning Show.

Emmy Awards

La 75 edición de los Premios Emmy, inicialmente programada para el 18 de septiembre de 2023, se ha vieron afectados por la huelga de guionistas y actores en Hollywood, llevando a la Academia de Televisión y la cadena FOX a acordar su posposición hasta el 15 de enero de 2024.

Entre los protagonistas de la premiación de Emmy 2023 se encuentran Succession con 27 nominaciones, The Last Of Us con 24, The White Lotus con 23 y Ted Lasso con 21.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Succession (@succession)

Grammy Awards

La Academia de Grabación ha anunció oficialmente las nominaciones para los Grammy ´s 2024, que se llevarán a cabo el domingo 4 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La 66ª edición de los Grammy ´s presentará tres nuevas categorías: Mejor Interpretación de Música Africana, Mejor Álbum de Jazz Alternativo y Mejor Grabación de Baile Pop.

Estas adiciones históricas son parte de una serie de actualizaciones destinadas a hacer que el proceso de los Grammy ´s sea “más justo, transparente y preciso”, según el CEO de la Academia de Grabación, Harvey Mason Jr.

Entre las novedades, destaca la continuación del comediante Trevor Noah como presentador de la ceremonia por cuarto año consecutivo. Con estos detalles emocionantes, la expectativa crece para lo que promete ser otra celebración memorable de la excelencia musical internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

BAFTA Awards

La Academia Británica de Cine reveló las listas largas de películas candidatas al BAFTA 2024. La ceremonia, está programada para el 18 de febrero en el Royal Festival Hall, Reino Unido. Películas como Oppenheimer, Barbie y Killers of the Flower Moon lideran las listas con 15 menciones cada una. Aunque las sorpresas son escasas, se destacan inclusiones dignas como Rye Lane y How to Have Sex. Sin embargo, persiste la falta de apertura en ciertas categorías técnicas y la animación sigue siendo subrepresentada.

SAG Awards

Después del revuelo generado por la huelga del Sindicato de Actores, los premios SAG 2024 regresan con una edición que subraya el respeto hacia los intérpretes del cine y la televisión. Organizados por el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, estos premios reconocen actuaciones destacadas en proyectos cinematográficos y televisivos. La ceremonia está programada para el 24 de febrero de 2024, marcando su continuo papel en la temporada anual de premios. Netflix transmitirá en vivo la gala a partir de 2024, resultado de un acuerdo con SAG-AFTRA, y se espera que esta colaboración se repita anualmente. Barbra Streisand recibirá el Lifetime Achievement Award, un reconocimiento a la trayectoria que celebra los más altos ideales de la profesión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Barbra Streisand (@barbrastreisand)

Spirit Awards

Los Premios Independent Spirit Awards, entregados anualmente por Film Independent, una organización sin fines de lucro comprometida con el cine independiente, destacan las mejores producciones independientes en la industria cinematográfica estadounidense. Reconociendo logros en categorías diversas como mejor película, director, actor y actriz, y guion, estos premios se centran en películas de bajo presupuesto y aquellas producidas fuera de los grandes estudios de Hollywood.

Su enfoque distintivo radica en resaltar la originalidad y creatividad en la realización cinematográfica. Este año, American Fiction, Secretos de un escándalo y Past Lives lideran las nominaciones con cinco menciones cada una, incluyendo Mejor Película. La 39° entrega de los Independent Spirit Awards está programada para el 25 de febrero de 2024 y se transmitirá en vivo a través de su canal de YouTube.

Premios Oscar

La 96ª edición de los Premios Óscar está programada para el 10 de marzo en el Dolby Theatre, Hollywood, Los Ángeles, California. La ceremonia, considerada una de las más prominentes y prestigiosas, contará con Jimmy Kimmel como presentador por cuarta vez. Cineastas destacados como Martin Scorsese (Los asesinos de la luna) y Christopher Nolan (Oppenheimer) compiten para conquistar la próxima edición. Las nominaciones oficiales serán anunciadas el 23 de enero.