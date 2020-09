Instagram verifica cuenta de Emma Coronel para evitar más perfiles falsos de la esposa del Chapo Guzmán

Emma Coronel dio la noticia de verificación de su cuenta por medio de una historia de Instagram. (Foto Prensa Libre: Instagram @therealemmacoronel).

Después de más de un año de debutar en la red social, Emma Coronel Aispuro, modelo y esposa de Joaquín El Chapo Guzmán ya tiene una cuenta verificada en Instagram, lo cual quitaría veracidad a los demás perfiles que se hacen pasar por ella en las distintas redes sociales. Actualmente tiene solo cuatro fotografías publicadas.

LEA TAMBIÉN Danna Paola reveló por qué no continuará en “Élite” Keneth Cruz 14 de septiembre de 2020 a las 05:12h

Por medio de una historia en Instagram, en la que muestra su perfil y resalta su usuario al lado del cheque azul de cuenta verificada, Coronel dio a conocer su verificación. La ex reina de belleza hizo la solicitud al personal de Instagram con el fin de dar confianza a sus miles de seguidores e indicar que esa cuenta pertenece justamente a ella y a nadie más maneja los contenidos, fotografías, vídeos e historias.

Con este paso, Coronel descarta a otras cuentas que desde el 2018 han estado en varias redes sociales y han compartido fotografías y vídeos de ella y de sus dos hijas, Emaly y María Joaquina. En septiembre de dicho año apareció el perfil @emmacoronela en Instagram, en donde se publicaron algunas imágenes de ella, sin embargo, fue la propia Emma Coronel quien declaró por medio de una carta dirigida a medios de comunicación que esa cuenta no era ella, pero las fotos sí, por lo que se preocupaba porque la vida de sus hijas y del Chapo Guzmán fuera exhibida.

“Quiero aclarar que no tengo redes sociales, que no soy yo la persona detrás de esas páginas. Yo nunca quise estar en esta situación de tener mi vida expuesta, lo cual no es nada agradable, debido a que ya es muy difícil lidiar por la situación en la que me encuentro y todavía tener que exponerme por personas ajenas a mí que están dedicándose a exhibir a nombre mío, mi vida privada en redes sociales ajenas a mí”, decía la carta.

En ese entonces declaró que no era de su interés poner ante desconocidos su vida privada. Además, pidió que se evitaran comentarios acerca de sus hijas. Sin embargo, no es la única cuenta falsa que existe de Coronel. Con solo poner su nombre en el buscador de Instagram aparecen más de 30 perfiles que usan diferentes redacciones del nombre y dicen ser la auténtica.

Su debut en Instagram

La verdadera Emma Coronel debutó en Instagram con el perfil @therealemmacoronel a inicios del 2019 y en su primera semana obtuvo más de 44 mil seguidores. En 18 meses esa cifra se multiplicó y actualmente la siguen más de 288 mil, lo cual ayudó al proceso de verificación.

Al principio era muy activa en esta red social. En una ocasión respondió a una serie de preguntas y respuestas con sus seguidores en donde habló de su vida amorosa, acerca de la cual dijo “aquí todo marcha bien”, haciendo referencia a su relación con El Chapo Guzmán. Sin embargo, esta interacción cambió cuando varios medios de comunicación supuestamente sacaron de contexto y malinterpretaron varias de sus publicaciones, según el portal Infobae.

Luego de compartir imágenes de su paseo por Xochimilco, en las que se veían las tradicionales trajineras con el mensaje “qué belleza la de mi México”, medios de comunicación dijeron que la modelo había estado en dicho ligar para dar un mensaje a los cárteles de droga que operan en la alcaldía ubicada al sur de la Ciudad de México.

Por ello, borró todas sus publicaciones y actualmente en el perfil solo hay cuatro imágenes que fueron compartidas el Día de San Valentín, el Día de las Madres y para su cumpleaños, el pasado 13 de julio.