Iron Maiden en México 2024: qué día y a qué hora será la preventa de entradas para el concierto en el Foro Sol

Este lunes 27 de noviembre, Iron Maiden confirmó nuevas fechas para The Future Past World Tour y destacó conciertos previstos para el 2024 en Colombia y México.

Rápidamente los fanáticos de ambos países reaccionaron y viralizaron la información en las redes sociales.

El regreso de Iron Maiden a México

Después de agotar las entradas del Foro Sol de la Ciudad de México en el 2022 como parte de su gira Legacy Of The Beast, Iron Maiden llevará la gira The Future Past Tour a ese gran escenario el 20 de noviembre del 2024.

La promotora de conciertos mexicana OCESA, compartió un comunicado en el que dio más detalles de esa presentación.

“Estamos encantados de regresar para ver a esos increíbles fanáticos en México. Durante la última gira en este país, el compromiso y entusiasmo de los fanáticos estuvo fuera de este mundo”, indicó Steve Harris, bajista de la banda.

“En esta gira tocaremos nuevas canciones de Senjutsu y Somewhere In Time, muchas de las cuales nuestros fanáticos en América Latina no han tenido la oportunidad de escuchar antes, así que será una gran experiencia”, agregó Harris.

Por su parte, el mánager del grupo, Rod Smallwood dijo que la energía ha sido increíble y están ansiosos de llevar este show espectacular e innovador a los admiradores de Iron Maiden en en México.

“The Future Past Tour es una de las giras más emocionantes y desafiantes que hemos hecho, y presentar tanto material completamente nuevo como canciones que no se han tocado en muchos años, junto con favoritas de los fanáticos, ha sido una gran experiencia tanto para el público como para la banda este año”, agregó Smalwood.

De acuerdo con la información oficial, la gira The Future Past, que incluye canciones tanto del álbum de estudio reciente Senjutsu, como del álbum de 1986, Somewhere In Time, junto con otras favoritas de los fanáticos, atrajo este año a más de 750 mil personas en más de 30 conciertos agotados en Europa.

Con una de las producciones escénicas más espectaculares de la carrera de la banda, Iron Maiden ha recibido elogios en cada ciudad y país que ha visitado.

Cuando será el concierto Iron Maiden en México 2024 y qué día será la preventa de entradas

Iron Maiden ofrecerá un concierto el 20 de noviembre del 2024 en el Foro Sol de la Ciudad de México.

De acuerdo con OCESA, los boletos para ese espectáculo estarán disponibles a partir de las 14 horas (horario de México) del 30 de noviembre y 1 de diciembre a través de la web oficial de TicketMaster.

De momento se desconocen los precios oficiales, pero según el comunicado, los tarjetahabientes de HSBC podrán adquirir las entradas en la Gran Venta y tendrán la opción de dividir los gastos en 3, 5 y 10 meses sin intereses.

A partir del 2 de diciembre, las entradas se podrán adquirir en las taquillas del inmueble o a través de la web oficial de TicketMaster.