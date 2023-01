Ivana Batchelor: Así es el trabajo de los diseñadores de moda que han vestido a la representante de Guatemala en Miss Universo

De acuerdo con el sitio oficial del certamen, Ivana Batchelor es una estudiante de comunicaciones de tercer año que está orgullosa de su cultura guatemalteca.

La participante guatemalteca alienta a las personas a reconectarse con su linaje a través de su música, comida y textiles, por ello se dio a la tarea de encontrar diseñadores de moda guatemaltecos que pudieran resaltar su belleza y la del país, a través de los trajes que utilizaría en el concurso internacional.

Diseñadores de modas

César Portillo

Es el responsable de diseñar el Traje Nacional que se presentó en la competencia, bajo el nombre Guatemala Inmortal – Jaguar de las Américas, el cual representaba la cultura, moda y raíces del país.

El traje es una representación de elementos icónicos del país, el calendario maya, la pirámide de El Gran Jaguar, el jade. En la espalda tiene el rostro del jaguar, símbolo universal de la cultura maya. Viajando en el tiempo y con la colonización de España, resaltan columnas salomónicas que adornan el atuendo, resalta la flor nacional Monja Blanca, rodeada por hojas del árbol nacional la Ceiba.

Dentro del arte moderno traje se erige una de las obras más importantes del artista Efraín Recinos, el Teatro Nacional de Guatemala. Incluye la marimba, que adorna la parte inferior derecha de un atuendo que celebra la riqueza y esplendor de una Guatemala inmortal.

El traje se complementa con una alfombra que representa el fervor cuaresmal de Guatemala en la Semana Mayor.

Este traje se elaboró con el apoyo de las siguientes personas:

Edwin Rodas

Carlos García

César Alejandro Portillo

Leonel Antonio Hernández Ortega

Ana Flores

Xiomara Mayorga

Valery Julliana Paiz Mijangos

Alejandro Cuellar

César Augusto Portillo Echeverría

Alba Julio Franco Mayorga

Sara Cristina Franco Mayorga

Rosa Carmen Franco Mayorga

Julio Roberto Benítez

Elvira Adolfina Franco Mayorga

Karla Rocío Escobar Franco

John Batchelor

Victoria Batchelor

Luis Chinchilla

María Alejandra Portillo

Emanuel García

Colectivo Arte Jade (Familia Arévalo Mayen)

Tony Aquino, entre otros.

Edwin Francesco

Es originario del municipio de San Antonio Huista, del departamento de Huehuetenango, tiene 28 años, es maestro de educación primaria, sin embargo, su carrera como creativo en textiles inició en 2016 como una inquietud, él no tenía referencias de costuras, pero sí la creatividad para desarrollar el arte en ropa. A partir de esa fecha se empezó a preparar, luego que un conocido se le acercara para pedirle una prenda.

Al poco tiempo comenzó a estudiar corte y confección en México debido a la cantidad de personas que lo buscan y por la calidad de sus diseños. Le pedían vestidos de novia, 15 años, fiesta, entre otros, en 2018 se graduó y en 2020 inicio su carrera como diseñador de modas.

A lo largo de su carrera ha presentado cuatro pasarelas.

Su creatividad proviene de los paisajes, actividades culturales y colores de Huehuetenango.

Para la participación de Ivana diseñó 9 vestidos, unos que ya fueron utilizados y otros que aún están pendientes.

Los diseños son:

Capa del Bicentenario, con el nombre de los 22 departamentos de Guatemala.

La fuerza de los volcanes, que presenta la pasión de la guatemalteca.

La lampara de mil luces, está inspirado en la coronación de Ivana como Miss Guatemala.

Edgar Cottom

Es originario de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, a él desde siempre le gustó dibujar, estudió un año arquitectura, pero cuando comenzó a ver los planos, se dio cuenta de que sí le gustaba dibujar, pero no el dibujo de construcción, por lo que decidió estudiar diseño de modas en México. Se graduó como Licenciado en diseño de modas y en industria del dibujo.

Con el apoyo de su familia decidió emprender su negocio y colocar un taller, con la finalidad de mostrar los diseños que él tenía, entre las creaciones que destacan están las que se ha inspirado en los barriletes gigantes de Sumpango, lo que sirvió para que en sus trabajos posteriores utilizara la inspiración de los colores del país para seguir creando.

El primer encuentro que tuvo con la representante guatemalteca en Miss Universo, fue cuando él le regalo un vestido a Ivana y a ella le gusto, posteriormente se pusieron en contacto, para que ambos conocieran sus trabajos.

A raíz de eso establecieron una amistad y ahora sus diseños son presentados en la competencia internacional de belleza.

Los diseños son:

Saco inspirado en la Monja Blanca

Vestido de foto oficial para Miss Guatemala

Kevo Calderón

Comenzó a asesorar reinas de belleza en 2012. No empezó con un lugar en específico, pero su creatividad no tenía límites, porque a raíz de ellos, estudió una especialización en belleza, para maquillar y peinar a las representantes de la moda. Sin embargo, no se quedó allí y se preparó para diseñar trajes, vestidos y todo lo que estuviera a su alcance para mostrar su talento y mejorar la apariencia de las reinas de belleza.

Él ha diseñado vestidos de gala para representantes del Carnaval de Mazatenango y ha logrado que una de las señoritas que él preparó se coronara como la más hermosa de la festividad.

Eso le abrió las puertas para seguir creciendo y abarcando más regiones.

Para la competencia él preparó tres vestidos, a los cuales Ivana le pidió que tuvieran un significado y que representaran la cultura del país, pero que fueran casuales para el día.

Los diseños:

Traje con inspiración de los atardeceres en Champerico, Retalhuleu, de color azul y naranja.

El Quetzal, que fue inspirado en la belleza del Ave Nacional y su esplendor.

El vestido que utilizó la guatemalteca en la preliminar de Miss Universo en la categoría gala, fue elaborado por el diseñador internacional Hengki Kawilarang, quien se ha destacado por su creatividad y prestigio.