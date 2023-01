Ivana Batchelor: así fue la presentación de la guatemalteca en el evento preliminar del certamen Miss Universo

Al principio del evento, las candidatas debían decir su nombre y el país donde provenían. Fue en ese momento que Ivana se presentó y gritó en alto el nombre de Guatemala.

Luego comenzó la presentación de las candidatas en traje de baño, y Batchelor deslumbró con un traje de color naranja. Además, lo que llamó la atención de su presentación fue la pieza de arte que cubría su espalda y que expuso al final de su presentación.

De hecho, horas antes del evento previo de Miss Universo, Ivana Batchelor compartió en sus redes sociales una foto de dicha obra, y una descripción acerca de su significado.

“Esta obra de arte pintada a mano es una representación creativa de lo que es importante para nuestro candidato. La pieza principal es una mujer vestida con la ropa ceremonial de su ciudad natal, Quetzaltenango. La mujer se muestra con una sonrisa pacífica que representa cómo el pensamiento positivo y la salud mental juegan un papel importante en nuestro día a día“, indica el texto adjunto a las fotografías de la obra.

“Debajo de ella podemos observar a dos niños que por muchos años tuvieron que trabajar en las calles para ayudar económicamente a sus familias, pero que ahora gracias al esfuerzo y los cambios en su comunidad pueden terminar su educación”, continúa el escrito.

“También podemos apreciar a un niño pequeño disfrutando de una merienda sin tener que preocuparse por trabajar. Este niño representa el fin del ciclo del trabajo infantil. También se pueden ver las “pelotas de tripa de coche” un juguete que marcó la infancia de muchos guatemaltecos simbolizando que su infancia sigue viva”, continúa el escrito.

En el escrito se explica cómo Ivana Batchelor busca abrir una organización sin ánimo de lucro con este fin para ayudar a familias necesitadas y ofrecer becas a niños y adolescentes marginados.

Dentro de la obra también se observan algunos de los símbolos patrios de Guatemala, como la ceiba, el quetzal, la monja blanca y la bandera guatemalteca.

Tras su primera presentación, Batchelor desfiló nuevamente junto con las demás candidatas, pero en esta ocasión con vestidos de gala.

Para esa presentación, Batchelor volvió a deslumbrar con su belleza, esta vez al portar un vestido dorado.

Como última sección del evento preliminar de Miss Universo estaba la presentación de las candidatas con un traje regional, en donde debían involucrar diferentes elementos propios del país que representaban.

En la presentación de traje regional Ivana Bathchelor lució el impresionante Guatemala Inmortal – Jaguar de las Américas del diseñador César Alejandro Portillo.

