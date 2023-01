Ivana Batchelor en Miss Universo: “Estoy lista para sacrificar lo que sea necesario para cumplir el sueño”

La competencia se realizará el 14 de enero de 2023.

Sin embargo, las preliminares del concurso se realizarán el 11 de enero, en donde evaluarán a las competidoras.

Ivana Batchelor, habló en exclusiva con Prensa Libre, donde comentó como se siente de su participación y todo lo que ha vivido durante estos ocho meses de preparación, así como su motivación para llegar al concurso internacional.

¿Cómo se siente al representar al país en una competencia de gran importancia?

La verdad es que ha sido un gran honor volver a representar a Guatemala en un evento internacional, es una gran responsabilidad y se siente muy bonito poder estar aquí como embajadora no solo de la belleza y la cultura, y de todas las personas soñadoras de nuestro país. Sé que es un gran trabajo y pues toma mucha disciplina, pero son cosas que estoy lista para hacer, estoy lista para sacrificar lo que sea necesario para cumplir el sueño de nuestra nación.

¿Cuáles son los logros que ha destacado al participar en el espectáculo?

Creo que el más grande logro que he tenido es ganar el mejor Traje Nacional en el concurso Miss Grand Internacional. Para mí destacar la cultura y belleza de nuestro país ha sido algo muy importante y creo que en esa competencia se nos dio el espacio para mostrar la belleza de nuestro país, estoy muy contenta de llevar un traje tan hermoso en esta oportunidad y demostrar los colores de nuestro país.

¿Qué mensaje envía para las mujeres que aspiran a una competencia como esta?

Mi mensaje para cualquier mujer que desee participar en un evento de belleza es que de verdad, si es su sueño, que lo hagan, como lo es con cualquier sueño. Es muy importante que analicemos mucho cuáles son los sueños que tenemos que sacrificar, qué es lo que significa tomar esta decisión en nuestras vidas individuales, porque para cada uno es diferente, si estamos dispuestos a cambiar y a hacer los cambios que sean necesarios, no importa cuál es tu sueño, ni donde estés ahorita, si tú lo quieres lograr lo puedes hacer.

¿Qué es lo que más le ha impactado de la competencia?

La parte que más me ha impactado de la competencia de Miss Universo es el apoyo que he recibido de los guatemaltecos, no solo los guatemaltecos que viven en la región, sino aquellos que viven fuera. Ha sido maravilloso poder tener a la gente escribiéndome, mandándome mensajes, felicitándome. Las personas que me acompañaron al aeropuerto y las que me recibieron a mi llegada, ha sido increíble, estoy muy emocionada para continuar realizando este trabajo tan hermoso.

¿Durante cuánto tiempo se ha preparado?

La preparación activa que he tenido han sido ocho meses, desde mi coronación, pero yo desde los 16 años que decidí empezar en los eventos de belleza fue donde de verdad me empecé a preparar para ir a Miss Universo, porque era mi sueño desde chiquita y cada día me iba preparando un poco más, cada cosa que hacía en la vida era para llegar a esta meta.

¿Cómo ha visto el recibimiento internacional que ha tenido?

La verdad que he tenido muchas personas que me han recibido, especialmente internacionalmente he tenido el gusto de conocer a personas de diferentes nacionalidades que me han apoyado y que me han recibido con amor, eso me llena de alegría.

¿En redes sociales se menciona su participación entre las 15 favoritas de América Latina, como se siente?

La verdad es que es un honor poder ser de las favoritas entre la categoría de las latinoamericanas, ya que sabemos que hay chicas bastante hermosas, fuertes, inteligentes y capaces de este título, que están compitiendo a la par mía, estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho.

¿Esta participación podría abrirle la puerta a más concursantes guatemaltecas que buscan destacar en belleza?

Yo creo que la puerta siempre está y ha estado abierta para todas las representantes de Guatemala que quieran hacer un impacto en el mundo. Creo que lo único que ha estado callado es la gente y la voz de las personas, nunca ha sido que la puerta estuviera cerrada, sino que todavía no estamos dispuestos a hacerlo necesario y a quitarnos el miedo del qué dirán para competir contra otros países que tal vez están más desarrollados, como Colombia, Venezuela o Filipinas en eventos de belleza. Definitivamente creo que mi participación podría ayudar a inspirar a muchísimas mujeres guatemaltecas para hacer lo necesario y tomar ese paso seguro y confiado para nuestro país.

¿Cómo ha percibido la aceptación de los guatemaltecos?

La verdad es que ha sido algo espectacular tener el apoyo de los guatemaltecos, no solo de la región guatemalteca, si no afuera, nosotros somos conocidos como personas de gran corazón y de mucho apoyo y que nos unimos en momentos de bastante necesidad y pues la verdad es que estoy tan agradecida que me estén apoyando.

Video: Cortesía Miss Guatemala.