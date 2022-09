J Balvin: Las peculiares imágenes que compartió el reguetonero junto al Papa Francisco

Este último ha sido tendencia en las redes por su presencia en la reunión, ya que no solo compartió fotografías de su estadía en al Vaticano, sino también una colección de selfis que se tomó junto al papa Francisco.

Las fotografías se encuentran en la cuenta de Instagram del cantante, y han logrado acumular más de 800 mil reacciones y comentarios de asombro y admiración.

“Pocos nos tomamos selfis sonriendo y otras flow latino Gang con el Papa Francisco. Siempre en vibra alta el amor y la tolerancia“, fue la descripción de la publicación que acompañó las imágenes.

Además de las fotografías en donde las dos figuras aparecen sonrientes ante la cámara, hay un video donde se muestra cómo el reguetonero se saca las fotos con el papa Francisco, para después darle un apretón de mano.

J Balvin también compartió en sus historias de Instagram su paso por el Vaticano, y mostró no solo las instalaciones sino también las pinturas que hay alrededor.

Conversatorio

De igual forma, el cantautor colombiano René Cano asistió a la reunión, y publicó en su cuenta de Instagram un video de 40 minutos en donde el papa Francisco da un conversatorio a los invitados.

En el video se muestra al Papa sentado en frente de los presentes, mientras que a la par de él se encuentra una traductora en inglés. Varios de los temas que trata son el correcto camino de la evangelización, los jóvenes y su interacción con la religión y el uso del arte para dar un mensaje de unidad.

“A veces confundimos evangelizar con proselitismo, y ese es el error más grande que podemos hacer. El camino del proselitismo no es evangélico”, dijo el Papa Francisco.

“El camino de la evangelización es el propio testimonio, yo doy testimonio a ti de lo que he vivido y tú me das tu testimonio de lo que tú has vivido”, indicó.

Vitae Summit

La reunión Vitae Summit 2022 tiene como objetivo entablar un diálogo entre personas a escala global para “utilizar los diversos medios de entretenimiento para transmitir un mensaje de unidad y esperanza“.

“Tenemos el gran reto ahora de juntos iniciar una conversación sobre cómo volver a poner la esperanza, la unidad y el bien común de moda a través de las artes con el fin de impactar positivamente el corazón y espíritu de las personas” aseguró el 30 de agosto Luis Quinelli, presidente y fundador de Vitae Global.

El evento consiste en sí en una reunión con los artistas para acordar normativas y políticas que permitan “el desarrollo de iniciativas globales a favor de un mundo donde se promueva el bien para todos”.

Además, los invitados tendrán la oportunidad de visitar la Capilla Sixtina.