J-Hope termina su servicio militar en Corea del Sur y BTS está cerca de regresar

Jung Ho-Seok, también conocido como J-Hope, uno de los integrante de la popular banda surcoreana BTS, terminó el servicio militar obligatorio, y se convirtió en el segundo cantante del grupo en terminarlo, después de Jin.

La prensa y el propio Jin, que le hizo entrega de un ramo de flores, recibieron a J-Hope, frente a la puerta principal del campo de entrenamiento, a unos 90 kilómetros al sureste de Seúl, capital surcoreana; fue a la puerta principal de la 36 División de Infantería del Ejército de Wonju.

Con el uniforme militar, J-Hope saludó a los periodistas, mientras que BigHit Music, la agencia que representa a BTS, pidió que no provocaran aglomeraciones en la zona.

"Durante mis 18 meses de servicio militar, cumplí funciones de instructor y marché mucho, por lo que vi a muchos ciudadanos de Wonju. Quiero agradecer a los ciudadanos que saludaron y vitorearon a los soldados. Fue muy conmovedor", dijo J-Hope a los medios.

Jin fue el único miembro del famoso grupo que le recibió, debido a que Suga, RM, Jimin, V y Jungkook están aún en pleno servicio militar.

BTS había anunciado en 2022 que se tomarían un descanso hasta el 2025, período que sus 7 integrantes aprovecharon para centrarse en proyectos personales y en hacer el servicio militar.

Por el momento, tanto Jin como J-Hope se enfocarán en sus carreras individuales hasta el retorno oficial del grupo.

