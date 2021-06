James Michael Tyler (“Gunther” en Friends) revela que tiene cáncer de próstata en etapa 4

James Michael Tyler, recordado por interpretar a “Gunther” en Friends, compartió su diagnóstico de cáncer de próstata en una entrevista del programa Today.

El actor reveló que tiene un cáncer en etapa cuatro. Tyler recibió el diagnóstico en 2018 y le ha provocado una parálisis en la parte inferior del cuerpo porque se ha extendido a la columna vertebral.

On “Friends,” James Michael Tyler played Gunther, the sarcastic manager of Central Perk. But he was unable to attend the “Friends” reunion in person because privately he’s been battling a serious health issue. Watch “TODAY in 30” now on https://t.co/LaKO1WBr7r for the story. pic.twitter.com/hZO8NcQmRm

