Jamie Foxx conmueve en su regreso al stand-up luego de haber estado hospitalizado

Jamie Foxx de 56 años , compartió algunos detalles sobre la emergencia médica que le llevó a ser hospitalizado en el mes de abril de 2023, lo hizo en un espectáculo unipersonal llamado: "One More Chance: An Evening with Jamie Foxx" en el estado de Atlanta.

Expresó a su vez, un agradecimiento en Instagram el pasado lunes 14 de octubre, confesando que sintió lleno su corazón y alma de "pura alegría" al contar su historia.

Jamie se encontraba filmando junto a Cameron Díaz "De vuelta a la acción", una comedia de acción para Netflix que su estreno está programado para enero de 2025; en el que el actor sintió un fuerte dolor de cabeza antes de desaparecer durante 20 días.

Durante ese periodo el actor afirma no recordar nada, sin embargo Foxx fue dado de alta hasta mayo y comenzó a compartir en redes sociales acerca de lo acontecido aunque aún sin comentar con certeza los detalles específicos.

¿Cómo fue el regreso de Jamie Foxx al stand-up?

En diciembre de 2023, tuvo su primera reaparición pública, a principios de 2024 anunció la intención de realizar este espectáculo especial para hablar de su emergencia médica, teniendo lugar desde el 3 al 5 de octubre, también fue su primer show en vivo después de 18 años.

El espectáculo incluyó: stand-up comedy, monólogos y números musicales; las fotos compartidas por Foxx muestran momentos emotivos como en el que aparece tocando un piano, en otra está con su hija de 16 años, Anelise, acompañándole tocando la guitarra eléctrica.

El actor del villano en The Amazing Spider-Man 2, continúa manteniéndose reservado en cuanto a los detalles exactos del pasado incidente, abordando el tema a través de su arte y a su manera.