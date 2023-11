Jamie Foxx: Demandan al actor por una supuesta agresión sexual ocurrida en 2015 y esto relata la demandante

Según el relato de la mujer, Foxx accedió a tomarse una foto, le dijo una serie de cumplidos comparando su belleza con la de la actriz Gabrielle Union y luego la agarró del brazo, la apartó del lugar donde estaban y le tocó un pecho sin su consentimiento.

Además, según ella, el actor le “metió los dedos” en “la vagina y el ano” hasta que su amiga acudió en su ayuda, pese a que uno de los guardaespaldas de la estrella de Hollywood se había percatado de la situación y no hizo nada para que parara.

“La demandante sufrió lesiones, quedó enferma, dolorida, apenada e incapacitada; y tuvo que someterse a tratamiento y asesoramiento médico”, reza la demanda que incluye al propio establecimiento Catch NYC y a su dueño, Mark Birnbaum, por haber permitido la agresión a través de un comportamiento negligente de sus empleados.

Jamie Foxx was sued on Wednesday for allegedly sexually assaulting a patron at a rooftop bar in New York in 2015. https://t.co/m4pmVXuUW5 pic.twitter.com/gYseGYlpiU

— Variety (@Variety) November 23, 2023