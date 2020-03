Jared Leto se entera del coronavirus luego de pasar 12 días en meditación

“Wow. Hace 12 días comencé una meditación silente en el desierto. Estábamos totalmente aislados. Sin teléfono, sin comunicaciones, etc. No teníamos idea de lo que estaba pasando fuera del lugar”, escribió el artista en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Salimos ayer a un mundo totalmente diferente. Un mundo que ha cambiado para siempre. Es alucinante, por decir algo”, agregó, y dijo: “estoy recibiendo mensajes de familia y amigos en todas partes del mundo. Poniéndome al día”.

Las reacciones de sus admiradores han oscilado entre el respaldo moral a la conmoción, la expresión de sus sentimientos sobre la pandemia y los reclamos, pues durante los días anteriores han aparecido publicaciones de Leto en su cuenta de Instagram, en los que hizo pensar que estaba conectado.

“Si estuviste aislado durante 12 días, quién publicó en tu cuenta”, le escribió un seguidor. “Mañana es el entierro de mi papá. Mi mamá está en el grupo de población vulnerable y tengo miedo. No tengo confianza en el Gobierno”, le comentó otro.

Wow. 12 days ago I began a silent meditation in the desert. We were totally isolated. No phone, no communication etc. We had no idea what was happening outside the facility.

— JARED LETO (@JaredLeto) March 17, 2020