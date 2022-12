Jayro Bustamante dirigirá el piloto de la serie “The Border” producida por Disney y FX

La serie de libros está compuesta por: The Power of the Dog, The Cartel, y The Border, la narrativa aborda la guerra fallida de 50 años en contra de las drogas de Estados Unidos por medio de una historia que entrelaza personajes que se encuentran en ambos lados de la frontera, México y Estados Unidos.

The New York Times mencionó que la serie podría tratarse de un híbrido de The Godfather and War and Peace y “el trabajo definitivo de esta generación de la narración de la cultura de masas estadounidense en la frontera”.

Daniel Zelman es la escritora y será la “showrunner” término en inglés que se refiere a autor- productor, como también la productora ejecutiva junto con Shane Salerno, que adaptó “The Border” a televisión con Zelman, Diego Gutierrez, Scott Free y Jayro Bustamante.

El guatemalteco dirigirá el piloto de la serie junto con Anabel Hernández, quien será consultora de producción.

El piloto será producido por FX Productions y comenzará en México en 2023.

El papel principal será interpretado por E.J. Bonilla quien dará vida al personaje de Art Killer. La producción también contará con la participación de Frank Blake quien interpretará a Sean Callan, Annie Shapero quien será Nora Hayden, Sebastián Buitrón en el rol Adan Barrera.

Productor guatemalteco

Jayro Bustamante productor de la Llorona, Ixcanul y Temblores, en sus redes sociales compartió tres imágenes con las que anunció la noticia.

En la primera publicación Bustamante escribió: “Comparto con ustedes esta Gran Noticia: Dirigiré el piloto de la trilogía Best Sellers de Don Winslow. Producida por Disney y FX”.

En la segunda imagen publicada aparece el guatemalteco en blanco y negro frente a la frontera, donde se lee “The Border” en letras rojas y en la parte inferior dice Jayro Bustamante, director.

“La historia contará la verdad oscura, sobre una guerra que lleva ya más de 50 años en contra de las drogas en Latinoamérica”, afirmó el guatemalteco.

Y en la tercera publicación Jayro Bustamante describe: “Es un honor trabajar en conjunto con Daniel Zelman, escritor, showrunner y productor ejecutivo. Acompañados de un equipo de productores que admiro enormemente, Don Winslow, Shane Salerno, Diego Gutiérrez, Ridley Scott. Entre otros grandes”.

Noticia que alegró a muchos y evidenció la admiración por parte de sus seguidores, algunos de los comentarios dicen: “¡Que ídolo Jayro! Merecido! ¡Felicitaciones y saludos desde Paraguay!”, “Un orgullo Chapin! Admirable y respetuoso Jairo”, “Eres grande Jayro”, “Lo mejor del mundo para ti!!”.