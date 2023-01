Jeff Beck, legendario guitarrista de rock que grabó un álbum con Johnny Depp, falleció a los 78 años y esto es lo que se sabe

“Compartimos con gran y profunda tristeza la noticia de la muerte de Jeff Beck. Tras haber contraído repentinamente meningitis bacteriana, falleció en paz ayer. Su familia pide privacidad mientras procesan esta tremenda pérdida.“, señaló el comunicado.

A raíz de esta noticia, varias figuras de la música mostraron sus condolencias en redes sociales, como fue el caso del músico y miembro de Black Sabbath, Ozzy Osbourne; el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page; El líder de la banda Kiss, Gene Simmons; el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger entre muchas otras celebridades.

Beck fue ganador del premio Grammy en múltiples ocasiones, además de ser miembro del Salón de la Fama del Rock en dos ocasiones, una por su carrera en solitario (2009) y la otra por haber sido miembro del popular grupo The Yardbirds (1992).

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv — Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023

Además, Beck colaboró en numerosos trabajos de reconocidos músicos como Rod Stewart, Mick Jagger, Tina Turner, Morrysey, Jon Bon Jovi, Roger Waters, Stevie Wonder, ZZ Top, entre muchos otros.

With the death of Jeff Beck we have lost a wonderful man and one of the greatest guitar players in the world. We will all miss him so much. pic.twitter.com/u8DYQrLNB7 — Mick Jagger (@MickJagger) January 11, 2023

Sus principales influencias iban con el género del rock y el blues, aunque en tiempos recientes Beck experimentaba con otros géneros como el heavy metal, el jazz fusión y la música tecnológica.

I am devastated to hear the news of the death of my friend and hero Jeff Beck, whose music has thrilled and inspired me and countless others for so many years.

Polly‘s and my thoughts go out to his lovely wife Sandra.

He will be forever in our hearts. pic.twitter.com/369rHU7BCX — David Gilmour (@davidgilmour) January 11, 2023

Trabajos con Johnny Depp

En años recientes Jeff Beck ganó bastante popularidad luego de que el actor Johhny Depp anunciara que el guitarrista fue colaborador en su reciente lanzamiento discográfico llamado 18.

El lanzamiento del disco fue el 15 de julio de 2022, y Depp, en ese momento, se encontraba en un juicio contra su exesposa Amber Heard.

18 es un álbum con 13 temas que incluyen versiones de Motown, The Beach Boys, John Lennon, The Velvet Underground y Killing Joke, entre otros, junto con dos composiciones originales de Depp.

Además, el 29 de mayo de 2022 Johnny Depp causó el impacto de todos luego de que se presentara, de manera sopresiva, en un concierto de Jeff Beck.

Los videos publicados en las redes sociales muestran cómo Depp y Beck interpretaron su Isolation, una versión de la canción de John Lennon.