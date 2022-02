Jenni Rivera: los sospechosos mensajes publicados en su Instagram que han desatado varias teorías de seguidores

Días después aparecieron nuevas publicaciones en donde se ve a la artista mexicana en blanco y negro sentada en una silla con la frase “Jenni Rivera 2022”. A posterior se publicó otra palabra en fondo negro que decía “El legado continúa”.

Este 21 de febrero las dudas aumentaron más debido al mensaje tan peculiar que acompañaba la nueva publicación de Jenni Rivera.

En la fotografía se puede observar a la artista mexicana y en la descripción se observa en mayúsculas la palabra “ENGAÑÉMOSLO”, haciendo alusión a una canción que la intérprete realizó y que se publicó el 27 de febrero de 2020.

Los comentarios que se han realizado a partir de la publicación van desde teorías que confirman que la artista mexicana sigue viva, otros que aseguran que se trata de un nuevo material discográfico y otros lo han tomado con un tono de broma.

Teorías

Entre todos los comentarios ha destacado el de Jacqie Rivera, hermana de la intérprete, quien escribió: “Oh my goodness. Esa mirada!!! The most beautiful”.

Muchas personas están seguras de que se trata de un material relacionado con la artista mexicana, pudiendo ser un documental, una película, un disco inédito o un concierto que no se haya publicado anteriormente.

No ha faltado en este revuelo un grupo de personas que han teorizado acerca de la muerte de Jenni Rivera, y aseguran que está viva y que se le ha visto en diferentes lugares de México y Estados Unidos.

Muerte

El 9 de diciembre de 2012, Jenni Rivera estaba a bordo de un avión con destino a la Ciudad de México, luego de presentarse en Monterrey, junto con otros seis acompañantes.

Al poco tiempo del despegue, los radares perdieron la ubicación del avión. Inmediatamente se coordinó un equipo de búsqueda y rescate para dar con el paradero del avión.

Lamentablemente las autoridades encontraron en Sierra Madre Oriental, en Nuevo México, un avión estrellado que coincidía con las características del que abordaba la cantante.

En 2014, se cerró la investigación del caso, y las autoridades mexicanas aseguraron que no pudieron concretar la causa exacta del accidente de avión.