El sábado 6 de septiembre se estrenó "Unstoppable" en el Festival de Cine de Toronto, la última película en la que la cantante y actriz, Jennifer López ha protagonizado.

En la presente historia, JLo da vida a Judy Robles, la mamá de Anthony Robles, que fue campeón de la NCAA en lucha libre que nació con una pierna.

Lo llamativo es que en este reciente proyecto trabajó al lado de su ahora ex-esposo, Ben Affleck; ya que este produjo el filme con la productora "Artists Equity", la cual es dueño junto a Matt Damon.

Finalmente, pese a participar como uno de los productores, Affleck no asistió al evento para no encontrarse con Jennifer López.

En el Festival, Jennifer se hizo presente con un vestido que captó la atención de las miradas en el público presente, su vestido era metálico plateado, que destacaba por sus aberturas laterales.

Para la fiesta cinematográfica ella optó por un maquillaje natural para darle el protagonismo al vestido y utilizó el cabello suelto liso.

Jennifer Lopez and Judy Robles share a hug at the #TIFF24 premiere of ‘UNSTOPPABLE.’



Lopez plays Judy Robles in the film, which tells the story of wrestler Anthony Robles. pic.twitter.com/qYWcF7GmAB