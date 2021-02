Jennifer López: las nuevas reglas que habría impuesto a Alex Rodríguez ante los rumores de infidelidad

Las estrellas Jennifer López y Alex Rodríguez, han estado rodeados de escándalos vinculados con la infidelidad.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Hace cuatro años, Jennifer López y Alex Rodríguez iniciaron su relación, se comprometieron en 2019 y han sido de las parejas de famosos más mencionas en medios internacionales.

Debido a la pandemia del coronavirus, JLo y Rodríguez han tenido que aplazar su boda en dos ocasiones. Además, están llenos de rumores y se especula que su unión podría estar en peligro a causa de Madison LeCroy, una modelo.

En la actualidad, ambos se han mantenido en silencio sobre la información que circula en redes sociales y en las que afirman que Rodríguez y la modelo LeCroy habrían tenido una relación cuando él ya estaba con JLo.

La modelo se pronunció y aclaró rumores. “Nunca hemos tenido algo físico, Alex es sólo un conocido y nunca ha engañado a JLo conmigo. He hablado con él vía telefónica y todo esto fue hace un año. No sé qué hacer. No quiero nada malo para su familia ni para la mía”, dijo LeCroy.

Las condiciones de JLo para Alex

Debido a los constantes escándalos y rumores, JLo decidió “blindar” su relación y evitar una infidelidad. Ella impuso nuevas reglas y le dio una lista a Alex para que las cumpla. Además, medios especializados en famosos indican que “si rompe alguna de ellas, todo llega a su fin”.

Jennifer López no está jugando y estas son algunas de las nuevas condiciones que impuso a Rodríguez:

Acceso las 24 horas a su teléfono celular.

Capacidad de rastrear su paradero.

Toques de queda nocturnos cuando está fuera con sus amigos.

Beber un límite de tres bebidas alcohólicas cuando esté fuera de la ciudad.

Los vuelos privados se limitarán a “solo asistentes de vuelo masculinos”.

De acuerdo con publicaciones de medios internacionales, señalan que las medidas que tomó la cantante respecto a su prometido, se deben a sentirse “humillada” por tanto escándalo y que eso la obligó a mantenerlo vigilado.