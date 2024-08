La pareja de celebridades, a quienes los medios de farándula apodan “Bennifer”, habían revivido su romance casi dos décadas después de que empezaran a figurar en los tabloides sensacionalistas a inicios de los años 2000.

Sin embargo, Lopez radicó los papeles de divorcio el martes en una corte de Los Ángeles, según reportaron los medios especializados Variety y TMZ, dedicados a las noticias de los famosos de Hollywood.

Un representante de Lopez declinó hacer comentarios, mientras que el publicista de Affleck no respondió de inmediato a las solicitudes de declaraciones de la AFP.

Este era el cuarto matrimonio de la cantante convertida en actriz, de 55 años, y el segundo para Affleck, ganador del Óscar y realizador, con 52 años.

La pareja se conoció por primera vez en 2002 en el rodaje de la película “Gigli (Una relación peligrosa)” y su relación y compromiso se convirtieron en el foco de atención de los medios.

