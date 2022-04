Jennifer López y Ben Affleck: esto podría costar el anillo de compromiso de la cantante

Jennifer López y Ben Affleck se comprometieron por segunda vez, según lo dio a conocer la cantante el pasado 8 de abril en su boletín On the Jlo , en donde mostró su anillo que se caracteriza por una gran piedra verde. Fuentes cercanas a la actriz han asegurado que ella está encantada con la joya.

En abril del 2021 Jennifer López confirmó su separación con Alex Rodríguez, con quien tuvo un noviazgo de cuatro años. Dos semanas después se rumoraba que había comenzado a salir con Ben Affleck otra vez. En julio de ese mismo año, para el cumpleaños de la cantante, oficializaron su noviazgo.

El anuncio de su compromiso se realizó por medio de un vídeo publicado en el portal On the Jlo, en donde comparte información más personal. Previo a esto la intérprete de On the floor compartió en su perfil de Instagram un video que invitaba a dirigirse al sitio web para conocer detalles sobre un nuevo anuncio.

Además, ya había rumores acerca de su compromiso, luego de que la cantante fue vista con un anillo de diamante en su dedo anular mientras estaba de compras con su hija Emme.

Cuánto cuesta el anillo de compromiso de JLo

En noviembre del 2002 Ben Affleck le dio un anillo de compromiso de Harry Winston, con un diamante de talla radiante rosa de 6.1 quilates, cuyo valor se estima entre $1 y $2.5 millones.

Sin embargo, para este segundo compromiso la joya tiene una valuación más alta. En esta ocasión se trata de una sortija con un enorme diamante verde, que podría valer más de $5 millones de dólares, según comentó Mike Fried, CEO de Diamond Pro al portal Page Six.

El especialista confesó estar asombrado por el diamante verde, también porque la piedra preciosa cuenta con características únicas que podrían elevar su costo. “Un diamante verde ese tamaño es increíblemente raro y empequeñecería el valor de su anillo de compromiso anterior. Valoraría el anillo en más de 5 millones y podría valer más de 10 millones de dólares”, agregó.

Una fuente cercana a la artista dijo que la intérprete de Ain’t your mama está muy emocionada y ama su anillo.

El significado del color verde

Además de la emoción por su compromiso, el color del anillo tiene un significado especial para López.

En una publicación previa en On the Jlo, la cantante confesó que el verde es su color de la suerte. Además, hizo referencia al icónico vestido de Versace, que usó en la ceremonia de los Grammy en el año 2000. “Tal vez puedas recordar cierto vestido verde”, dijo.

“Me di cuenta de que hay muchos momentos en mi vida en los que sucedieron cosas increíbles cuando vestía de verde”, escribió López. Por ello, asocia el color con la buena fortuna.

También reveló que, aunque no es fanática de comprar obras de arte, sí adquirió una en donde se ve un pájaro verde posando en la mano de una persona, y está acompañado de la leyenda “Let go”.

“Me encanta en esta imagen cómo la mano está abierta de par en par, y el pájaro simplemente está sentado allí… yendo a ninguna parte. Es sobre la confianza. Tenemos que confiar en que lo que es para nosotros, será para nosotros, pase lo que pase. Confianza y amor”, escribió la cantante.

“Los pájaros siempre vuelan a mi alrededor. Siempre he tenido una conexión especial con los colibríes. Me di cuenta de que mucha gente dice que simbolizan el amor. Donde quiera que vaya, me siguen”, agregó.

Además, relató que cada vez que está en un momento de duda y confusión, un colibrí “aparece mágicamente junto a mi ventana” recordándole que “el universo siempre nos hablará si estamos abiertos a las señales”.