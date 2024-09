Johnny Depp se viste como “Jack Sparrow” y sorprende a niños en un hospital de España

Johnny Depp, conocido mundialmente por ser un maestro del disfraz por los diversos papeles que ha interpretado a lo largo de su carrera, ha dejado huella con el Capitán Jack Sparrow, un personaje icónico de las películas de Piratas del Caribe.

El actor pasó por la ciudad española de San Sebastián por el Festival de Cine de San Sebastián, en donde estrenó su película Modi, Three Days on the Wing of Madness.

La cinta es una producción británica, con actores de varias nacionalidades que cuenta la historia de Amedeo Modigliani, pintor en París de la Primera Guerra Mundial.

Una buena causa fue la razón por la que se le vio a Depp vestir nuevamente del pirata más amado por el público. El actor aprovechó su paso por España y acudió al Hospital de Donostia y compartió con varios de los niños de las áreas de oncología y pediatría.

Vestido como el protagonista de Piratas del Caribe, paseó entre los pasillos saludando a cada uno de los niños que se encontraban en el lugar. Además, se detuvo a hablar con algunos de ellos, que lucían emocionados por la escena.

No es la primera vez que Depp tiene este gesto con niños en hospitales. Ya hizo algo similar en ciudades como Londres o París.