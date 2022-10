Johnny Depp: sin bigote, con unas libras de más y otras curiosidades del nuevo look del actor tras su juicio con Amber Heard

Tras salir victorioso de ese mediático juicio, el actor de 59 años comenzó una nueva etapa en su vida al enfocarse nuevamente en su carrera artística al regresar a la pantalla grande y continuar con sus giras musicales.

A más de cuatro meses del fin de su batalla legal contra Amber Heard, Johnny Depp reapareció en Nueva York y sorprendió a sus seguidores con su nuevo look.

Lea también: Johnny Depp y Amber Heard: película rodada en tiempo récord recrea el juicio mediático (la trama, los tribunales y la presencia de famosos)

La nueva aparición en público del protagonista de Piratas del Caribe se dio después de que el actor se presentara en un concierto en Nueva York junto a Jeff Beck, músico con quien se encuentra realizando una gira en EE.UU

Johnny Depp sufrió una transformación física y causó sensación en redes sociales al ser visto sin bigote, sin barba y con algunas libras de más, look con el que recibió varios cumplidos.

Lea más: Amber Heard: la insólita petición que hizo la actriz a sus amigos para conseguir dinero y saldar su deuda millonaria con Johnny Depp

El nuevo look de Johnny Depp contrasta notablemente con el que lució hace algunos meses atrás en sus apariciones en el juzgado, donde las cámaras lo captaron con un estilo más sobrio y formal.

Le puede interesar: Johnny Depp: el reencuentro entre el actor y su abogada Camille Vasquez (y las imágenes del emotivo momento)

Varios de los fans del actor de 59 años también indicaron que, con este nuevo estilo, Johnny Depp proyecta la felicidad que actualmente tiene luego de superar sus problemas personales y finalizar su juicio por difamación contra su ex pareja Amber Heard.

Johnny Depp unrecognizable as he poses for selfies with fans in NYC https://t.co/3iyTSyyzST pic.twitter.com/I4kI3ExqnJ

— New York Post (@nypost) October 10, 2022