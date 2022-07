Johnny Depp y Amber Heard: por qué los fanáticos de la actriz insultaron al actor por el disco “18”

Sin embargo, el actor de Piratas del Caribe también fue víctima de múltiples críticas tras el lanzamiento de este material discográfico debido a que, según los fans de Amber Heard, varias de las letras de las canciones mantienen mensajes ocultos dirigidos a su ex esposa.

Por medio de una cuenta de Twitter, los seguidores de la actriz de Aquaman criticaron fuertemente al disco “18” y pusieron en evidencia a Johnny Depp, quien, a pesar de no mencionar directamente a Amber Heard, deja mal parada a la actriz por medio de frases en doble sentido.

Una de las frases que más causó controversia fue “estás sentado ahí como un perro con comezón de siete años”, la cual presuntamente está dirigida a Heard y el tiempo que estuvo junto a Depp.

Asimismo, otra línea que generó polémica fue “si tuviera un centavo, no llegaría a tu mano”, la cual podría hacer referencia a la millonaria cantidad que Disney estaría dispuesto a ofrecerle a Johnny Depp para que regrese a interpretar a Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe.

HOWLING at this review of Johnny’s album.

Best line:

His other song is called Sad Motherf***in’ Parade (yes, really). It sounds like it was written by an incel. “If I had a dime, it wouldn’t reach your hand,” growls the man paid $300 million for Pirates.https://t.co/JRRHa7nyVV

— Pro-bono Amber fan account. (@AmberBot2000) July 10, 2022