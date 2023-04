Joker 2: Las nuevas imágenes que muestran a Lady Gaga y a Joaquín Phoenix durante el rodaje de la nueva película del villano de Batman

Tras el anuncio, se han empezado a filtrar varias fotografías del set de filmación, en donde se observaba a la actriz mientras asumía el papel de su personaje, y este 3 de abril se difundieron nuevas fotografías en donde se le observa junto a Joaquín Phoenix.

En las fotografías, compartidas por usuarios en redes sociales que se encontraban cerca del rodaje, muestra a Gaga y a Phoenix vestidos con sus respectivos atuendos y con maquillaje en el rostro.

Otra de las fotografías difundidas en las redes es una en donde se muestra a la cantante mientras sube unas escaleras, similares a las que se observan en la primera película del Joker, en donde Arthur Fleck (Joaquín Phoenix) baila con la canción “Rock´n Roll”.

