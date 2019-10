Joker: Así era la (tensa) relación entre Joaquin Phoenix y Robert de Niro fuera de cámaras

Faltan pocas horas para el estreno de Joker, pero mientras el esperado momento llega se han revelado interioridades de la amarga relación entre dos de sus protagonistas.

La revista Vanity Fair habló con Todd Phillips, director del filme, quien habló de los problemas tras de cámaras entre Joaquin Phoenix y Robert de Niro.

La cuestión comenzó cuando De Niro, de 76 años, quería que el elenco se sentara en una misma mesa para ensayar el guion antes de ir al set, algo que no era del gusto de Joker.

“Bob -De Niro- me llamó y me dijo: ‘Dile a Phoenix que él es actor, y que tiene que estar ahí. Quiero escuchar toda la película, y todos vamos a entrar a una sala y la vamos a leer”, dijo el director.

Para Phillips, fue una situación difícil porque Phoenix le decía: “No voy a hacer una *** lectura, de ninguna manera”, mientras que De Niro insistía: Yo hago lecturas antes de empezar a grabar”.

New trailer. #JokerMovie – in theaters October 4. 🖤 this tweet to be the first to hear about exclusive content leading up to opening weekend. pic.twitter.com/dMdLZIjzwz

— Joker Movie (@jokermovie) August 28, 2019