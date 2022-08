Juan Gabriel: La extraña teoría que afirma que “el Divo de Juarez” es en realidad un ser extraterrestre

Sin embargo, ha habido muchas teorías que afirman que el Divo de Juarez realmente fingió su muerte, ya que muchas personas aseguran que su cuerpo nunca fue visto.

Pero la teoría que más ha tomado fuerza con el pasar de los años es que Juan Gabriel era, en realidad, un ser extraterrestre y que su muerte fue para encubrir que “había regresado a su planeta de origen”.

La principal razón que hace pensar que Juan Gabriel sea un ser de otro planeta es por una entrevista que hizo en España en 2001, donde dijo que venía de una planeta llamado “Erra”.

“Vengo del planeta Erra, soy errante pero no errado“, dijo Juan Gabriel en ese momento.

Aun con la entrevista, la prueba con la que algunos seguidores del cantante afirman que Juan Gabriel no es del planeta Tierra está en la canción “No Apaguen la Luz” del disco “Todo Está Bien” de 1999.

La letra de esta canción podría indicar el presunto lugar de origen del cantante, según la teoría.

“Más allá del cielo, de la luna llena, de esos dos luceros. Más allá del sol, más allá del todo, de ese mar de estrellas, de esos seis planetas, de ahí vengo yo”, dice una de las estrofas.

La canción también podría explicar los motivos por los que Juan Gabriel habría escapado del planeta Erra, ya que indica que se desató una especie de “guerra” en dicho lugar.

“Entre Mercurio, Urano y Plutón yo tenía un planeta y él era mi hogar, pero una guerra que se desató apagó la luz. Alrededor de Saturno quedó mi planeta, en pedazos está. Gire y gire en torno de su alrededor, ese fue su fin” prosigue la letra.

Al final de la canción, se presume que varios de los “compañeros” de Juan Gabriel se fueron a otros planetas, denominados como Cetus, Orión, Volan y Arana.

“Pido que ya, no apaguen la luz. Vengan a Xel-há, vengan a Tulum. Ya no apaguen la luz, vengan a Xcaret, vengan a Cancún. Unos se fueron a Cetus y Orión, otros se marcharon a Volan y Arana, a mí me trajeron a tierra de sol y ahora estoy aquí”, finaliza la canción.

Origen

Aunque algunas personas crean que el origen del planeta Erra pueda venir de las supuestas pruebas que dejó Juan Gabriel, la realidad es que el primer registro de este concepto fue dado por un señor llamado Billy Meier, una persona originaria de Suiza que afirmó haber tenido contacto con los alienígenas desde 1942.

Meier afirmó que el planeta Erra tenía la “tecnología necesaria para multiplicar seres vivos con la capacidad de mezclarse entre las personas que habitan la tierra.

De hecho, uno de los albergues para niños desprotegidos que inauguró Juan Gabriel en 1987 tiene por nombre SEMJASE, y los usuarios afirman que ese es el nombre de una mujer extraterrestre que viene del planeta Erra.